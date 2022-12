Normalmente, las cosas más raras suceden en los momentos más inesperados. Y así ocurrió en un bar de Madrid, en el que se produjo una de las situaciones más incómodas con las que alguien se puede topar.

Una velada con tu pareja que parecía normal se tuerce por los comportamientos de una camarera. Es el resumen más directo a lo que le ha pasado a una persona, que ha decidido compartir su historia a través de las reseñas de Google, como queja hacia el bar. Al leerlo, el usuario @/alberto2 lo publicó a modo irónico en su perfil de Twitter y se hizo viral: "Y a pesar de que la camarera le quita el novio le da dos estrellas. Tiene que ser un bar cojonudo", escribe.

Y a pesar de que la camarera le quita el novio le da dos estrellas. Tiene que ser un bar cojonudo. pic.twitter.com/oPuM8cbMIV — Alberto López (@alberto2) 14 de diciembre de 2022

La incómoda reseña

La persona que expone la situación comienza escribiendo: "La nueva camarera tiene una actitud extremadamente inapropiada con el chico que me estoy viendo y ha llegado a darle su número delante mío." Hasta aquí, raro, pero confuso. "Por lo visto, le ha preguntado cosas personales y si vamos en serio o no y le ha pedido que la acompañe a casa", explica la mujer.

Atónita, continúa escribiendo: "Nunca jamás había visto una persona trabajando en un bar que se metiera de esta forma en la vida de sus clientes sin ningún tipo de respeto y además en su cara". Entonces, finaliza diciendo: "Es una pena porque siempre me ha gustado este bar- buena música, los precios no están mal y me encantaba el ambiente (por eso doy dos estrellas), pero después de esto no voy a volver porque me hace sentir extremadamente incómoda la situación".

A la crítica, el propietario del bar, arrepentido y avergonzado, no tardó en responder con un "te pido disculpas. Hablaré con ella, lo siento".