La Navidad ya está aquí y nos lo recuerdan incesantemente los comercios, que desde octubre ya lucen productos y decoración navideña; pero también las calles, en las que se palpa ese espíritu gracias a la instalación de la iluminación especial y al reclamo de los décimos de la Lotería de Navidad, algo que ya se ha convertido en una costumbre en muchas familias españolas.

Sin embargo, no todas las personas pueden comprar lotería, ya que se les prohíbe participar en el sorteo. En España, este ámbito está regulado por la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, la cual realiza una serie de prohibiciones específicas a determinadas personas que no pueden participar en los juegos de azar. En el caso de la Lotería de Navidad, estas serían las personas que no pueden jugar según la norma mencionada:

Personas que no pueden participar en el sorteo de lotería