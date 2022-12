La carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que sufre acoso escolar ha conmovido a los usuarios de las redes sociales y ha provocado una oleada de mensajes de apoyo, además de iniciativas de lucha contra el bullying.

Este texto conmovedor, que subió a las redes su madre (@FannyMariaAlba1) y que recoge en Instagram @es.decirdiario, muestra cómo el menor sufre el hostigamiento de sus compañeros, la incomprensión y descuido de sus profesores y responsables del centro.

@es.decirdiario resalta en su post que "lejos de pedir cosas materiales como cualquier otro niño, sus deseos son amistad, 'comprendimiento' (él lo escribe así) y compañerismo". Y reproduce y comenta la carta:

«Estas Navidades yo no busco ni regalos ni dinero. Busco la amistad, comprendimiento y compañerismo de mis compañeros. No digo que no tenga de estas tres, sino que estoy pidiendo más, ya que cuando me mudé aquí hace año y medio me costó adaptarme a las personas, al clima y a conflictos 'con el nuevo’». El pequeño se mudó al nuevo colegio hace aproximadamente un año y medio, pero hoy por hoy sigue considerándose «el nuevo», porque así parecen tratarle allí. La carta la ha realizado en su colegio y formaba parte de una actividad escolar de la asignatura Lengua y plásticas. Todos los niños tenían que escribir una carta para los Reyes Magos, que posteriormente sería recogida por un paje, y fue este momento en el que el menor contó que sufría bullying en el aula de su nuevo colegio y que, a pesar de sus continuos intentos de adaptarse, no lo consigue.

Este escrito ha sido compartido por su madre, @FannyMariaAlba1, en redes sociales denunciando que en el centro escolar nunca llegó a leer la carta (como posible corrección antes de finalizarla y llevar a cabo el fin de la tarea escolar) y que no se ha tomado ni una sola medida para parar el acoso escolar que sufre el menor. Además, asegura que los insultos que vive son intensos y que manifiesta que «no quiere ir al colegio de forma reiterada, porque no entiende por qué tanto desprecio continúo». El niño ruega en su carta que ese sea su «desegalo=deseo+regalo». "Él no quería entregar la carta porque sabía que la tirarán. A escondidas la trajo a casa», cuenta la madre. En ella, afirma saber quiénes son realmente los Reyes Magos pero sigue creyendo en ellos. Su deseo por Navidad va mucho más allá del mejor juguete del mercado y solo quiere que su situación en el colegio cambie. Un día más #stopbullying. No son casos aislados. Ojalá que el deseo de este pequeño se cumpla y sea feliz".

@es.decirdiario no sólo se ha hecho eco del texto del niño, sino que, además, promueve una campaña a través de Instragram contra el acoso en la escuela:

"Esta iniciativa tiene como objetivo conectar a CUALQUIER persona que necesite contar su historia y que lo esté pasando mal, o haya pasado, con cientos de miles de voluntarios y voluntarias que ya se han sumado a esta mágica idea. Nada como terminar el año, y empezarlo, demostrando que hay muchísimas personas buenas en el mundo dispuestas a dar a amor y generosidad. Es muy importante especificar en el asunto del correo electrónico si “QUIERES RECIBIR CARTA” o “SER VOLUNTARIO”. Cuenta tu historia y añade una dirección donde quieras recibir esas palabras especiales. Yo te conecto con esa persona. ¡Máxima difusión!"