El covid no solo cambió nuestra forma de vivir, sino que nos hizo descubrir espacios alternativos al nuestro gracias a las nuevas tecnologías. Numerosas personas se trasladaron a zonas rurales para teletrabajar. Abandonaron las ciudades, su estrés y sus inconvenientes y las cambiaron por la paz, la naturaleza y la tranquilidad del pueblo.

Meses después, muchos han regresado a las grandes ciudades, otros sigue disfrutando de la placidez de los espacios pequeños. Sin embargo, esto no controla la sangría de la ausencia de jóvenes, que renuncian a su lugar de origen por estudiar y al que no vuelven por falta de oportunidades.

Ahora son las empresas de los entornos rurales las que no cubren las plazas especializadas. No encuentran talentos profesionales y no solo para empleos en agricultura, ganadería o turismo, sino también en especialidades como ingenierías salud, marketig, dinamización cultural y social, etcétera.

Reparto territorial

Hay que recordar que el 20% de la población española se reparte en el 85% del territorio, mientras que el 80% restante se concentra en grandes áreas urbanas que ocupan apenas el 15 % del territorio. España es el cuarto país de la UE, tras Estonia, Finlandia y Letonia, con más municipios en riesgo de despoblación: 3.400 municipios, que representan el 42,4 % del total.

Para acabar con este desencuentro nace el proyecto Odissseu, en el que participa la Universidad Oberta de Cataluña (UOC),y con el que se pretende demostrar la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en pueblos pequeños. Esto contribuiría a detener la despoblación rural gracias a las facilidades de acceder a una vivienda, provisión de servicios básicos (salud y educación) y conectividad (digital y física).

Viviendas disponibles

Muchos pequeños municipios han elaborado catálogos de vivienda disponible y a lanzar pequeñas iniciativas de vivienda social o en condiciones favorables para jóvenes o familias. Para paliar los déficits de conectividad digital, se promueven los espacios de coworking, que además propician la colaboración cruzada entre profesionales y facilitan la integración en la zona de aquellos que no "vuelven" sino que "se van" al campo, en el marco de una apuesta por un cambio de vida.

"Una oferta universitaria accesible desde todo el territorio (online), con itinerarios formativos más flexibles y personalizados, que se adapten mejor a las peculiaridades y necesidades de cada estudiante y su entorno, también puede contribuir de forma significativa a reducir la fuga de talento de las áreas rurales", subraya Àngels Fitó, vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad de la UOC. "El reequilibrio territorial es un tema prioritario en todas las agendas políticas, nacionales e internacionales, porque nos jugamos en ello el futuro del desarrollo socioeconómico y de la sostenibilidad medioambiental”.