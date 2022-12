Un interés casi innato por el cuerpo humano y la ciencia la llevaron a decantarse por los estudios de biología humana en la universidad. Luego, tras un año a la americana en Australia, la sensación de que le faltaba algo de perspectiva «ingenieril», la convenció de cursar un máster en ingeniería biomédica. Más tarde vino el doctorado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, y, finalmente, un pequeño recorrido por varios programas de aceleración para ver hasta qué punto era viable llevar los principios de la electrónica a la biología con el fin de que una célula actuara como un investigador quisiera. Aquella experiencia fue clave, no porque llegara muy lejos, sino porque plantó la semilla que años más tarde llevaría a Sira Mogas a fundar Koa Biotech, un proyecto que podría resolver uno de los grandes problemas de las piscifactorías de todo el mundo.

Tanto potencial tiene la propuesta, que la fundación NTT Data acaba de hacerla ganadora de su concurso internacional de emprendimiento. Este certamen enfrentaba a un total de 13 iniciativas que habían ganado sus respectivos concursos nacionales, por ejemplo, un sistema digital procedente de Alemania para aumentar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas de la piel, una herramienta made in Colombia para transformar deshechos industriales y plásticos de un solo uso o una plataforma desarrollada en el Reino Unido para que organizaciones benéficas y micropymes puedan abaratar sus costes de transacción de pago digital.

A todos ellos se ha impuesto Koa Biotech, un sistema de biosensores que reduce la mortalidad de los peces por patógenos y que ayuda a disminuir el uso de antibióticos en las piscifactorías. Y todo gracias a que un día a Sira Mogas le entró el gusanillo del emprendimiento.

«Al principio pensaba que no era capaz o que me faltaba mucho conocimiento, no sabía ni por donde empezar», recuerda esta empresaria de 27 años. «Lo bueno es que hay muchos programas de emprendimiento, he estado en escuelas de negocio como Esade o Eada, he intentado formarme en ámbitos que se me escapan muchísimo, y he escuchado mucho: pienso que toda opinión externa es bienvenida, así que empecé a hablar con consejeros delegados de otras empresas para ver como harían ellos algo», explica la bióloga.

La ayuda de su padre

Ayudaron, también, un padre ingeniero con quien hacer los primeros prototipos en el garaje, una madre metida en el mundo de la psicología que disfrutaba enormemente de ver a su hija empoderarse, una hermana con experiencia en el entorno emprendedor, y, sobre todo, recibir un premio europeo y el primer dinero ajeno para desarrollar su proyecto. «Si la gente confía en que es un proyecto lo suficientemente bueno, ¿por qué no lo vas a hacer tu?», se preguntó Mogas.

Y entonces confió. Se fue a Hawai, a Méjico y a viajar por toda España para hablar con productores y saber qué necesitaban en concreto. Así descubrió el gran problema que tiene el sector con la presencia de patógenos en las piscifactorías: un estudio de World Bank cifra las pérdidas a nivel global en 6.000 millones de dólares (unos 5.700 millones de euros).

Mogas ha desarrollado un dispositivo que toma muestras de agua de forma automática, detecta si hay un patógeno u otro y avisa al productor de forma digital. Por un lado, cuenta la responsable del invento, hay un aparato físico que funciona mediante cápsulas, casi como si fuera una cafetera Nespresso: una caja toma muestras de agua de forma periódica y unas cápsulas que llevan dentro la tecnología capaz de detectar el patógeno, la analizan. Por el otro, hay una interfaz web donde el productor puede ver qué está pasando y recibir alertas en el móvil.

«Es una suscripción, decimos que vendemos un sensing-as-a-service», prosigue Mogas. «El productor decide que le interesa tener un Koa en su piscifactoría, estudiamos cuántos dispositivos necesita en función de la dimensión de la granja, paga una cuota mensual y desde el minuto cero tiene los dispositivos y se le mandan las cápsulas cada tantos meses», detalla.

Un primer plan

Todo esto es de momento solo un primer plan, pues la empresa lleva propiamente en marcha menos de un año. Tienen un prototipo funcional que han testado en Cádiz durante un par de meses, pero ahora se enfrentan a cuestiones como la de definir un paquete de patógenos estándar o explorar formas de industrialización. «Estamos en fase de i+D», ataja la emprendedora, que tiene en marcha ya las primeras contrataciones y contempla la llegada oficial al mercado a finales de 2023. En cualquier caso, el feedback es sobradamente positivo.

«Me han comentado que no somos los únicos, hay mucha investigación detrás de soluciones similares, pero nunca nadie ha terminado con una solución de mercado», explica Mogas. «Me han dicho que el nuestro tiene muy buena pinta, y algunos productores me dijeron que estaba describiendo el producto ideal que necesitan en su granja», concluye. Para muestra, que más de uno le ha pedido quedarse con el dispositivo de pruebas. Y qué mejor certeza que tener clientes antes que producto.