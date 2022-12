La Policía Local de Elche ha disuelto una concentración ilegal de caravanas en el Pantano de Elche donde más de un centenar de personas habían quedado para pasar allí el fin de año. Los agentes han acudido tras la denuncia de un corredor que aseguraba haber presenciado una orgía y a gente desnuda y semidesnuda en una zona de complicado acceso en este paraje, y que contaban con potentes grupos electrógenos y otros materiales preparados para hacer una fiesta.

Los agentes han acudido esta tarde al lugar encontrándose a medio centenar de autocaravanas, camiones, furgonetas y coches en una zona donde no está permitida la pernocta ni la concentración de vehículos sin permiso. Allí había más de un centenar de personas aunque, no obstante, todas ellas estaban vestidas y los policías no han encontrado a nadie practicando sexo al aire libre.

La mayoría de los allí concentrados son de nacionalidad holandesa, según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes policiales. Las mismas fuentes señalan que iban a preparar una fiesta para celebrar el fin de año.

No obstante, según ha podido saber el diario, la denuncia ha partido de un vecino de Elche que estaba practicando deporte en la zona y al que le ha sorprendido la gran cantidad de vehículos que había. Según este testigo, un grupo de personas estaba practicando sexo detrás de uno de los camiones.

Además, ha sorprendido a otros cortando unas ramas a unos pinos, lo que le hacía temer que fuera para encender alguna fogata, algo también prohibido en este paraje. Por ello, ha decidido llamar a la Policía Local y al Seprona de la Guardia Civil para denunciar los hechos, consciente de que es una zona donde no se permite la acampada.

Sorprendidos

Los allí concentrados se han visto sorprendidos por la presencia policial, aunque han procedido a desalojar el lugar sin oponerse tras las indicaciones de la Policía Local.

Este hecho recuerda a lo sucedido con la concentración "hippie" en el valle del Portilla de La Rioja, donde unas 140 personas se concentraron en junio de 2021, hasta que se marcharon días después. También ha habido varias denuncias en estos años por fiestas llamadas "rave" en la que un grupo numeroso de personas, que quedan a través de redes sociales, acuden a un lugar apartado para montar una fiesta de música electrónica.