Los signos del zodiaco son algo que cada vez se instala más en la comunicación social. Habrá quien solo lo ojea como puro entretenimiento, quien lo cree y quien pasa de ello, pero la inmensa mayoría sabe perfectamente cuál es su signo según el día que ha nacido.

Estos últimos días, ha habido un gran revuelo en redes sociales por lo que podría ser, una modificación en el calendario astral por la llegada de un nuevo signo: Ofiuco. Esto significaría que las fechas del resto de signos se moverían.

"He empezado el 2023 siendo Piscis, menudo año de mierda", ha asegurado Ibai Llanos en Twitter. ''Pero qué me estás contando… ¿que ahora de repente soy Sagitario? No, no, no, soy y seré Capricornio siempre'', ha reaccionado en redes la cantante Edurne. Y así, miles de personas.

Y es que, con la entrada de Ofiuco, el calendario quedaría así:

Capricornio : 20 de enero - 16 de febrero

: 20 de enero - 16 de febrero Acuario : 16 de febrero - 11 de marzo

: 16 de febrero - 11 de marzo Piscis : 11 de marzo - 18 de abril

: 11 de marzo - 18 de abril Aries : 18 de abril - 13 de mayo

: 18 de abril - 13 de mayo Tauro : 13 de mayo - 21 de junio

: 13 de mayo - 21 de junio Géminis : 21 de junio - 20 de julio

: 21 de junio - 20 de julio Cáncer : 20 de julio - 10 de agosto

: 20 de julio - 10 de agosto Leo : 10 de agosto - 16 de septiembre

: 10 de agosto - 16 de septiembre Virgo : 16 de septiembre - 30 de octubre

: 16 de septiembre - 30 de octubre Libra : 30 de octubre - 23 de noviembre

: 30 de octubre - 23 de noviembre Escorpión : 23 de noviembre - 29 de noviembre

: 23 de noviembre - 29 de noviembre Ofiuco: 29 de noviembre - 17 de diciembre

La verdad detrás del pánico

Lo cierto es que Ofiuco es una de las 13 constelaciones que rodean al Sol y una de las 88 que son reconocidas oficialmente por la NASA. Durante años varios medios de comunicación han malinterpretado este hecho dando pábulo a que Ofiuco formara parte del calendario astral pero no tiene ningún peso científico que lo sostenga.

Todo se basa en una muy libre interpretación del hecho de que los babilonios, que vivieron hace más de 3.000 años, tenían 13 constelaciones en el zodiaco y decidieron dejar una fuera para repartirlo en las 12 partes que conocemos hoy en día. Incluso, la vidente televisiva Esperanza Gracia ha decidido desmentir la entrada de Ofiuco al ver el pánico generado en redes sociales.