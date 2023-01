«Vender es servir y también es crecer»

Llegan las dietas depurativas, reafirmar los nuevos propósitos y por supuesto, la rebajas. Y en este mes donde los autónomos, responsables de franquicias o pymes (del total de afiliados a la Seguridad Social en Extremadura, 324.893 cotizantes corresponden al régimen general; 80.180 cotizantes registrados son autónomos) buscan la mejor estrategia de marketing para convertir sus productos en los más atractivos, nosotros hablamos con Manuel Amat (Alicante, 1965) ‘coach’, formador y especialista en ‘retail marketing’, el marketing para tiendas, ya seas autónomo o pyme. ″Mi objetivo ayudar a autónomos y pequeñas empresas a prosperar y conseguir alinear su identidad y valores para ser más competitivos″. En su web www.latiendologia.com podemos conocer su metodología en la que, tras más de 30 años de experiencia, aúna ideas, estrategias y conocimientos sobre la forma más eficaz de vender, todo lo que nos hayamos propuesto, exponer en el escaparate de nuestro esfuerzo. Pasen y lean.

¿Cómo puede conseguir ser más atractivo el comercio local?

Ahora, con el comienzo del año, con unas compras navideñas cargadas de vínculos emocionales profundos y duraderos y ante un periodo de rebajas en los que parece que priman aspectos más racionales como son el precio y el ahorro, la clave, para conseguir ser más atractivos, bien podría ser nuestra propia identidad como vendedores inspiradores de confianza y como conocedores del producto o servicio que ofrecemos. Los comerciantes locales tenemos nuestras propias características diferenciadoras y cuando somos capaces de ponerlas en valor y hacerlas visibles a los ciudadanos, es cuando brillamos especialmente para nuestros clientes que, a la vez, son nuestros vecinos. Esto sucederá siempre independientemente del momento del año en el que estemos.

«Promover y defender el comercio extremeño debería ser una tarea de todos»

En Extremadura son muchos los municipios con poca población, cuando no se encuentra lo que se busca, pero se quiere seguir apoyando lo local... ¿qué debe hacer el pequeño empresario, y también el posible cliente?

Cualquier situación se puede llegar a entender si el comerciante comprende el verdadero sentido de lo que es vender. Vender es mejorar la vida de tu cliente, independientemente de lo que le proporciones. Puede ser un producto, un servicio, o simplemente una recomendación o una redirección si no podemos atender a su demanda por la razón que sea. Vender es servir y también es crecer. Promover y defender el comercio extremeño debería ser una tarea de todos. Por supuesto del comerciante, pero también de los ciudadanos y de los políticos responsables de favorecer un ecosistema justo y equilibrado.

¿Qué fortalezas destacaría del comercio de nuestra región?

Conozco bastante bien la forma de ser y actuar del comerciante extremeño. Por fortuna he tenido la oportunidad de trabajar bastante por Extremadura. Son muchas sus fortalezas, pero yo destacaría una especialmente, y es su enorme capacidad de emprender pequeños cambios en sus negocios. Son verdaderos expertos en el arte de ‘errar pronto y barato’ (me encanta esta expresión tan propia de los emprendedores). Proponen cambios, los implementan, miden los resultados conseguidos y si no son los esperados, rápidamente vuelven a cambiar. ¡Es admirable!

¿Qué está pasando con las economías locales, con las tiendas de barrio en este momento global, cambiante y adverso?

Estoy de acuerdo en que es cambiante, pero no tanto en la adversidad del momento. Tras la pandemia las economías locales han redescubierto sus propias oportunidades y capacidades. Ahora mismo se habla mucho de la tendencia ecológica y sostenible de vivir en “la ciudad de los 15 minutos”. Encontrar todo lo que necesitas a pocos minutos de tu residencia se ha convertido en toda una aspiración para un alto porcentaje de personas. La vuelta al mundo rural, el teletrabajo y la disposición a cambiar de estilo de vida son solo unas muestras de ello. En mi opinión tenemos un viento de cola que los comerciantes deberíamos de aprovechar.

¿Qué valor real y tangible aportan a los clientes y consumidores?

La tienda del barrio no solo es la opción más valorada del ciudadano / cliente por su atención personal, sino que además es la elección más ecológica y sostenible de todas las posibilidades de compra que tenemos. Eso incluye, como no, la compra a través de las grandes plataformas de venta ‘on line’. Todas ellas poco ecológicas comparadas con la cercanía y la distribución kilómetro cero del comercio de proximidad.

«Generar un recuerdo poderoso en tu cliente es la mejor forma de atraerlo y mantenerlo en el tiempo»

¿Cómo deberían trasmitir las tiendas de barrio su singularidad y sus valores en cualquier momento? ¿Y en la ‘cuesta de enero’?

En mi opinión ya lo hacen sin demasiado esfuerzo, simplemente con su buen hacer diario. Es importante que no descuiden sus principales valores y por supuesto no dejen de cultivar permanentemente sus áreas de mejora a través del aprendizaje constante. La mejor solución para allanar la ‘cuesta de enero’ es que el consumidor tome consciencia, asuma la responsabilidad de su economía familiar y haga una compra inteligente. En eso, el comercio de proximidad puede ser un excelente aliado ¿no le parece?

Dígame tres palabras poderosas para enamorar a los clientes

Identidad, inspiración e ilusión.

¿Cómo pueden los comercios locales aprovechar la fuerza de internet?

Entendiendo que internet no es el fin sino el medio para servir mejor a sus clientes. Internet y las herramientas digitales no han venido para sustituir al comerciante sino para ayudarle en su día a día y generar más oportunidades de negocio porque les permite llegar a clientes de otros entornos geográficos.

No es lo mismo una tienda de ropa, una peluquería que el bar de la esquina…. ¿qué tiene en común y cómo pueden atraer a su clientela y no perderla?

Sin duda todas ellas tienen un deseo en común, ayudar y fidelizar a sus clientes para seguir contando con su confianza. Y está muy bien pero este concepto de la fidelización debería evolucionar hacia otro más potente si cabe que es el recuerdo. Generar un recuerdo poderoso en tu cliente es la mejor forma de atraerlo y mantenerlo en el tiempo. El neuromarketing es nuestro principal aliado para conseguirlo.