El pan es algo básico de la mayoría de hogares, no puede faltar en ninguna mesa ni lista de la compra. Lo mejor es que tiene una versatilidad particular: puede ser complemento de desayunos, comidas, meriendas y cenas. Eso sí, la calidad del pan es muy importante, y no todos los supermercados tienen un pan de buena calidad...

Este es el truco viral para cortar pan en Mercadona Gracias al estudio que ha realizado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), podemos saber qué supermercados tienen el mejor y peor pan en España. Se han analizado, en 18 supermercados, las costumbres de los clientes a la hora de comprar, incidiendo en qué tipos de pan podemos encontrar, así como otros productos. El peor La nota más baja del análisis se la ha llevado el pan de la cadena catalana Bon Àrea, anotando 22 puntos por debajo de la media. Unos establecimientos muy presentes en toda Cataluña así como en Aragón, Castellón, Valencia, Madrid , Navarra, La Rioja, Guadalajara y Andorra. Los mejores Lidl se ha posicionado como el supermercado que mejor pan vende actualmente, pues reúne un 55% de clientes habituales gracias a su pan. Mientras que Mercadona le sigue muy de cerca con el 52% de clientela. Mercadona también destaca, pero negativamente, por tener los peores utensilios de cocina del mercado.