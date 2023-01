Tras una Navidad fría y repleta de lluvias, esta semana está siendo más calmada en la mayor parte del territorio español. Sin embargo, tal y como predicen los expertos, esta situación podría cambiar la semana que viene.

Mario Picazo, meteorólogo del tiempo.es, ha avisando en su cuenta de Twitter de que se acerca algo que muchos llevaban tiempo esperando. A partir de este fin de semana, las temperaturas comienzan a desplomarse para iniciar la próxima semana con una ola invernal.

El experto explica que se acerca una "no Filomena", por lo que no será algo tan extremo como esa histórica nevada. "No es Filomena pero la semana que viene vamos a tener una situación de las que toca ya por estas fecha y que se llama ¨tiempo invernal¨ posibles nevadas a nivel del mar en el norte y con el viento intenso tiempo de caldos calientes!", desarrolla Picazo.

No es #Filomena pero la semana que viene vamos a tener una situación de las que toca ya por estas fecha y que se llama ¨tiempo invernal¨ posibles nevadas a nivel del mar en el norte y con el viento intenso tiempo de caldos calientes! #nieve #invierno #frio https://t.co/YJxWvRBjYN pic.twitter.com/eo7tR9cdRm — Mario Picazo (@picazomario) 12 de enero de 2023

¿Nevará?

Podríamos estar ante las primeras nevadas del año. Las cotas de nieve para mediado de semana ya se situarán por debajo de los 1000 metros en zonas del norte, donde, según las predicciones, la nieve hará acto de presencia. No se descarta que nieve en algunas de las capitales de provincia más elevadas de la meseta norte. También lo hará en zonas de montaña, sobre todo en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Mientras tanto, el viento del noroeste también arrecia durante la recta final del fin de semana lo que hará que la sensación de frío se mayor.