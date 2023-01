El pasado 16 de enero se estrenó la esperada serie The Last Of Us, basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog con el mismo título. En la historia, se desata una apocalipsis zombie debido a un hongo denominado cordyceps y Ellie, una niña de 14 años, es la única esperanza para la humanidad. Su camino se cruza con el de Joel, un hombre víctima de una enorme tragedia, cuya misión es llevar a Ellie hasta la otra punta del país.

Descubre cómo luciría Madrid si hubiese una apocalipsis zombie Durante el trayecto, se enfrentan a todo tipo de problemas y se cruzan con miles de infectados por un hongo que representan como un parásito que necesita un huésped para vivir. En el videojuego, el cordyceps invade un cuerpo, y tras una serie de síntomas que terminan en la muerte inevitable, el hongo pasa a controlarlo con el objetivo de traspasar el virus a más personas. Una explicación muy similar a lo que ocurre en la realidad. Y es que, el cordyceps existe. Se trata de un género de hongos muy común que abarca 400 especies en todo el mundo, especialmente en zonas tropicales de Asia y América, y afecta a los insectos y otros artrópodos. Su desarrollo en los bichos es prácticamente igual que lo que ocurre en el videojuego con los humanos, de ahí deriva la idea. El hongo se apodera de la avispa u hormiga, altera su comportamiento habitual y lo mata, liberando esporas que brotan del cadáver y controlándolo. De esta forma, proceden a colonizar a más insectos. La clave está en que el hongo no puede crecer correctamente por encima de los 32º, por eso no pueden controlar a mamíferos ni aves, que regulan su temperatura corporal por encima de los 37º. Por lo tanto, a la pregunta de si el cordyceps podría controlar a los series humanos, la única respuesta factible por ahora es que no. Te puede interesar: Críticas TV 'The last of us': los videojuegos ya no son para niños Las personas sólo pueden sufrir enfermedades fúngicas graves en casos de quemaduras o debilidad del sistema inmune, y solo entonces pueden causar enfermedades pulmonares y hasta cáncer. Aun así, durante el primer capítulo de la serie de The Last Of Us, exponen la justificación necesaria que le da sentido a la pandemia. A modo de prólogo, unos científicos de los años 60 explican en un programa de televisión la teoría de que el cambio climático podría ser el culpable de que la temperatura se alterara hasta tal punto en el que los hongos pudieran desarrollarse por encima de los 32 grados. Y si eso ocurriera, "la humanidad estaría perdida", explica uno de ellos. 40 años después, en 2003, la teoría se cumple, se extiende la pandemia y comienza la lucha por la supervivencia.