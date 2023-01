La precariedad laboral en España ha vuelto a desatar la polémica en redes sociales. El usuario @/cismabrides, de nombre Paco, ha publicado un hilo en Twitter explicando su situación y denunciando las escasas oportunidades que hay en España para trabajadores del sector cultural. Por mucha preparación y estudios que la persona tenga, no se asegura un mínimo de estabilidad.

"Ayer cumplí 34 años y JAMÁS he tenido un sueldo de más de 1.100€ al mes. Tengo una carrera -en la que fui segundo de la promoción-, dos másteres, idiomas y experiencia desde la docencia a la difusión patrimonial, capaz de idear cosas, de tratar con chavales y transmitir pasión." Comienza explicando.

Asimismo, asegura que uno de los problemas son los contratos precarios. "Por culpa de contratos precarios aun no he hecho los cuatro años cotizados -me faltan 28 días-." Y critica la contradicción que se lleva a cabo en el país: "Vivo en un país lleno de patrimonio, historia y turismo, pero nadie es capaz de ofrecernos algo que nos dé una mínima estabilidad que garantice el bienestar del sector cultural."

Debido a las condiciones actuales, Paco, establece claramente dos caminos en la vida del trabajador del sector cultural. "Si quieres trabajar en cultura tienes que elegir: o das tu vida -con sus festivos, fines de semana, etc.- por tres perras para "sentirte realizado" o vives con tus padres eternamente", desarrolla.

"Yo, como muchos otros, estoy en proceso de preparar unas oposiciones, la ÚNICA vía en España", señala el usuario, admitiendo que convertirse en empleado público es la única opción que se acerca a la estabilidad. Aun así, el proceso no es sencillo y hay muchos pasos que seguir hasta conseguir ese logro.

"Para los que hicimos una carrera de humanidades. Y aquí estoy, con los apuntes por delante, pensando que no hay futuro si no consigo -antes o después- una plaza. Y nadie va a mover un dedo, nadie va a hacer nada para mejorar esto, aunque la imagen de España sea gente como yo." Concluye, de forma contundente.

El hilo ya acumula más de 600.000 visualizaciones, así como miles de comentarios y 'me gustas', que han desatado la polémica en la red social.