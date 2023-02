Es muy común que las personas utilicen las redes sociales para quejarse de algo. Y si es sobre precios, hay miles de quejas cada día. Algunas con más razón que otras. Recientemente, el usuario @Hanky_solo ha publicado una de estas quejas que se ha hecho viral en Twitter: "Iba a pedir un bocadillo de jamón, pero me exigían un avalista".

Y es que, ha compartido el ticket de compra de lo que ha pagado por un "mini café" y un donut de azúcar, provocando, al instante, un aluvión de criticas contra el establecimiento. "Qué vergüenza", "vaya robo", "es un timo", le escribían en los comentarios. Todo porque le han cobrado 2,40€ por el café y 2,15€ por el donut.

"Al loro con el mini café con leche, que la mitad era espuma. Me he bebido dos sorbos y el resto me lo he comido", añade además, para justificar que el precio no es justo. Además, otro usuario se ha quejado de que le había ocurrido lo mismo: "Café americano esta misma semana en el mismo sitio… vergüenza"

Mientras, algunos han achacado la elevada cifra al lugar, es decir, un hospital privado de Barcelona, concretamente el Quirónsalud. Sin embargo, el propio tuitero ha asegurado en un comentarios posterior que "las de los hospitales públicos no son mucho más baratas".

El tweet ya acumula más de un millón de visualizaciones y más de 8.000 'me gustas'. "Prefiero morir de hambre que pagar esos precios" es el comentario más destacado al tweet original.