Desafortunadamente, los perros son demasiado buenos para algunas personas. El maltrato animal sigue siendo muy común en nuestra sociedad y son cada vez más las personas que no merecen tener un animal doméstico como compañía. Desde maltrato físico, deshidratación, inanición, abandono... y hasta la muerte.

Uno de los casos más recientes se ha viralizado en redes sociales gracias a Jorge Jurado, el actor que interpretó a Currito en la popular serie española, 'Los Serrano'. "Para la “persona” que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla: Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu rottweiler está en mi casa, sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro esta ahora en la casa del puto “Currito de los Serrano”, comienza escribiendo el joven junto a una imagen del perro en cuestión con comida, agua y los cuidados necesarios.

"Quería decirte que lo hemos encontrado atado con bridas justo donde lo dejaste, en una farola en Plaza Castilla. Tenia signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde", continúa explicando. Además, adjunta el vídeo de la noche en la que lo encontraron. El mal estado del animal preocupa al momento.

"Quería felicitarte, el perro se está portando muy bien para como le has tratado, se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza, y obviamente lo que no sabremos porque no se puede observar a simple vista", afirma.

Jorge continúa adjuntando imágenes del perro en un mejor estado de salud. "Quería también avisarte de que esto lo hago por el perro, porque no se merece haber coincidido en esta vida con alguien como tú, porque con unas horas de cariño, comida en abundancia y agua el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti. Afortunadamente."

De forma contundente, envía un mensaje claro a la familia del dueño: "Quería avisarte de que hago esto para que todo el mundo que conocía al perro en tu zona, tus amigos, tu pareja, tu familia y tu entorno reciban este Tweet, y sepan qué tipo de persona eres, y lo que haces con los animales que tienes a tu cuidado."

"Quería darte las gracias. Gracias por dejarlo ir de tus manos, de tu maltrato. Gracias, por que ahora nos vamos a encargar personalmente de que este cabronazo tenga la vida que se merece, y una casa donde lo quieran. Gracias", concluye.

El hilo acumula más de 5 millones de visualizaciones y miles de respuestas que alaban la actuación del joven actor. De esta manera, un perro víctima de abandono y maltrato ha encontrado el hogar que se merece, pero muchos otros, no corren la misma suerte.