Netflix está ahora en boca de todo el mundo, y no por algo bueno precisamente. Desde el año pasado, llevaba avisando de que introduciría un cambio en su plataforma, que no gustó de primeras a los consumidores. 2023 era el año fijado para tomar una decisión radical en la plataforma, y a pesar del constante rechazo que mostraban millones de usuarios en redes sociales, Netflix ha llevado a cabo la acción.

Resulta que ahora, independientemente del plan que tengas contratado, no puedes compartir tu cuenta de Netflix en otra casa que no sea tu domicilio habitual. Es decir, si una persona tiene contratado Netflix, no puede poner su propia cuenta en la televisión de la casa de un amigo. Para que el sistema detecte esto, Netflix obliga a establecer tu televisor habitual como dispositivo principal, sino no podrás usar la cuenta.

Las redes sociales han estallado debido a que, finalmente, el cambio se ha introducido este jueves. El hashtag 'Adiós Netflix' ocupa la primera tendencia en España desde por la mañana, donde miles de usuarios alegan que se van a desuscribir. La mayoría opta por compartir directamente la imagen que muestra cómo han cancelado su suscripción.

"Llevamos con Netflix desde el inicio, con mi hermano como titular. Hemos aguantado las subidas, pero mi hermano dice que se acabó y me parece bien. Ellos esperaban ganar 30 pavos con esto, y al final van a perder 18 euros que tenían asegurados. ¿Quién se apunta #AdiosNetflix?", escribe un usuario.

Y es que, la principal queja es el dinero adicional que supone ver el catálogo fuera de casa. Porque sí, hay una opción para compartir tu cuenta con más gente, igual que hacías antes, con la diferencia de que ahora tendrás que pagar más. Cabe recordar que Netflix tiene 4 planes actualmente: Básico con anuncios por 5,49€/mes, básico por 7,99€/mes, estándar por 12,99€/mes y 1080p de resolución, y el plan más caro y con más calidad, premium a 17,99€/mes.

Por lo tanto, si queremos usar nuestra cuenta en otra casa, hay que pagar 5,99€ más independientemente del plan que tengas (es como añadir un suscriptor extra). De esta forma, el plan estándar ya se iría a los 18,99 euros al mes o, si quieres compartir tu cuenta con dos personas más y tenéis el plan premium, llegaríais a pagar 30 euros al mes.

Más dinero que la competencia unida

Una cantidad de dinero desorbitada en comparación con otras plataformas digitales. Tanto HBO Max, como Disney+ y Prime Video dejan utilizar la cuenta en el dispositivo que quieras del hogar en el que te encuentres. Es más, el plan premium de Netflix son 216 euros al año, más de lo que cuesta tener las otras 3 plataformas en conjunto todo un año (HBO Max 70€, Disney+ 90€ y Prime Video 50€).