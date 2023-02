La sanidad en un país como Estados Unidos genera un verdadero problema para millones de familias. Comparada con la española, es como vivir en otra dimensión. El coste promedio del seguro de salud en E.E.U.U. para una persona es de $7,739 al año, mientras que para una familia, esto se eleva a $22,221 por año. Y es que, los costes aumentaron un 4% entre 2020 y 2021. Así lo recogen investigaciones recientes difundidas por eHealth, una web para solicitar seguros de salud en el país americano.

Recientemente, se dio el caso de una tiktoker americana que relataba su experiencia en España y destacaba especialmente la sanidad pública. Contó que era todo un alivio no tener que preocuparte por lo que te va a costar ir al médico y que te "arreglaba la vida", comparado con la sanidad americana, que "te la destrozaba".

Ahora, la situación ha dado la vuelta. Otra tiktoker, bajo el nombre de @/saramirandaa, es una joven española que está de intercambio en Estados Unidos y ha publicado un vídeo en el que relata su experiencia en médico de ese país.

"Os voy a hablar de lo que es la salud en Estados Unidos porque, de verdad, que estoy flipando y acabo de volver del médico y tengo que contarlo porque estoy en shock", comienza anunciando la estudiante.

Resulta que ha ido al médico porque se encontraba mal desde hace tres días con lo que, suponía, era una infección: "¿Qué pasa? Que yo tengo un seguro médico aquí en EEUU que te lo pone la agencia. Y digo: joder, pues no me cobrarán nada".

"Pues nada, voy al médico y todo bien, me han puesto la pulserita y llegamos dentro y me atiende un médico y me dice: qué te pasa. Te vamos a hacer un análisis para ver lo que tienes", cuenta. Y así ha sido, le han hecho un análisis, ha esperado 45 minutos y le han recetado unos antibióticos.

"El doctor ni me ha tocado, nada, solo me han hecho la prueba para comprobar lo que yo ya les decía que tenía", aclara antes de mostrar a la cámara la factura por todo ello: 1.656 dólares.

"Gracias a dios yo tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares. que me sigue pareciendo una pasada. ¿1.600 dólares por qué? Porque se supone que es lo que ha costado. No me han hecho nada, es que estoy flipando", dice atónita.

"Y es verdad que tengo un seguro y creo que ahora lo reclamo y me devuelven el dinero, pero ya no es por mí, por la gente que vive aquí. La gente se endeuda, por lo que me han contado, de por vida por pagar operaciones que son necesarias. O se muere la gente porque no pueden acceder. Aquí, si no tienes un seguro... es que llego a ser una persona sin seguro y 1600 dólares. Es que estoy flipando", concluye.

El vídeo se ha viralizado y los comentarios no han tardado en llegar. "Vosotros seguid defendiendo la sanidad privada y seguid votando a la Ayuso que de aquí menos de 5 años estaremos así", escribía una usuaria.