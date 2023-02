Desde el día de San Valentín, se están compartiendo miles de cosas relacionadas con el día de los enamorados. Regalos, anécdotas, detalles... muchas parejas han aprovechado para mostrar en redes sociales cómo pasaron el día. Aunque es cierto que cada vez hay más personas en contra de esta celebración, puesto que lo consideran una fiesta extremadamente capitalista.

El caso es que una de estas anécdotas se ha viralizado. Una de las formas para comunicar sentimientos es a través de cartas. Pero, a veces, estos escritos no contienen exactamente lo que uno espera leer. Y si no que se lo digan a Miguel, el destinatario de la carta que ha escrito Valeria.

La niña de 7 años le escribió al chico que le gusta todo lo que sentía y, asombrados por su lenguaje a su corta edad, miles de usuarios han comentado esta situación. La carta fue publicada por @/ceciarmy, una cuenta que roza lo 900.000 seguidores en Twitter.

"Hola, Miguel. Espero que estés muy bien sin mí", es como Valeria comienza su texto. "Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o apartas", prosigue. "Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo", destaca.

Antes de despedirse, añade una posdata: "Me perdiste". En el final del folio dibuja un corazón roto y entre paréntesis se puede leer: "No se la enseñes a nadie o te enteras".

Mañana es San Valentín, un buen día para recordar esta carta que le escribió una niña de 7 años al chico que le gustaba pic.twitter.com/4Ub9hK1Sxs — ceciarmy (@ceciarmy) 13 de febrero de 2023

"Una niña de 7 años se valora más que yo y que todas mis amigas juntas", "Hay que ser como Valeria en la vida", "Espero que lo hayas entendido, Miguel" son algunos de los comentarios más destacados.