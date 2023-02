Una de las características más comunes de la gastronomía española son las tapas. Hay ciudades que son famosas por sus tapas, pueblos que los turistas visitan por sus tapas, restaurantes especializados en ellas... Y es que, las hay de diversos tipos, y precios. Porque aunque a algunos les parezca mal, las tapas se cobran en la mayoría de los establecimientos.

Aun así, siempre habrá gente que se queje. La cuenta de Twitter @SoyCamarero se ha hecho eco de un caso así y lo ha compartido en redes sociales. Un usuario que ha dejado una reseña en Google sobre el restaurante al que ha acudido. "No me gusta nada... cobran las tapas", ha escrito.

Lo que no se esperaba, era la contundente respuesta del propietario del restaurante. "Así es, aquí se paga lo que pide: una caña, un vino, una tapa… Parece mentira que usted tenga el atrevimiento de poner un mal comentario por cobrar lo que vendemos. ¡Usted! Que su familia tiene tiendas de ropa, una de ellas de uniformes de hostelería (donde por cierto nosotros compramos)", le recalca.

"Jamás hemos ido a comprar un pantalón y se nos ha regalado un delantal (por ejemplo) ¡Hasta cobran los arreglos! Algo normal porque a la modista habrá que pagarle. Nosotros no vamos a la pescadería, compramos un pulpo y nos regalan un rape. ¡Y así todo! Insistimos: qué pena, vergüenza tenía que darle. Saludos", zanja de forma clara.

Por otro lado, Soy Camarero ha encontrado otra reseña quejándose de las tapas... "El camarero no es muy agradable, no nos pone tapa y a la señora de al lado sí. No me verán el pelo otra vez". El propietario se justificaba de la siguiente forma: "Nosotros, como es lógico, ponemos una tapa al cliente que nos lo pide, ya que si ponemos una tapa a un cliente sin pedirlo y le cobramos puede quejarse por lo contrario".

En esta ocasión, ponía como ejemplo el ir a un supermercado y a la peluquería antes de dar por zanjada su respuesta así: "Por favor, un poco de lógica y comunicación antes de querer tirar por la borda nuestro trabajo".

El tweet acumula más de 300.000 visualizaciones y miles de comentarios que critican la actitud de estos clientes.