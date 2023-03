Uno de los contenidos más consumidos en internet son las experiencias vividas en países extranjeros. Comparar aspectos con el país natal, destacar las cosas positivas, criticar las negativas, hablar de su gente, su gastronomía, contar anécdotas... este tipo de vídeos, especialmente en TikTok reciben muchas visualizaciones.

Recientemente, una chica llamada Laura que trabaja de recepcionista en un hotel de Francia ha querido compartir con sus seguidores una de sus últimas anécdotas. Resulta que un cliente francés la ha incomodado mientras realizaba su trabajo, ya que ha comenzado a vacilarla por no tener una pronunciación perfecta en francés.

"No todo es de color de rosa trabajando en la recepción de hotel" ha comenzado diciendo, donde ha revelado que es fácil "ligar", pero también "puedes llegar a desquiciarte mucho". Esto ocurre especialmente con la clientela francesa ya que detectan al momento la nacionalidad española de la joven por no tener una "pronunciación perfecta".

Por eso, se ha quejado, de cómo un cliente se ha aprovechado y ha creado una "desagradable situación". "En vez de venir y decirme lo normal, ha entrado cantando, esperando a que yo siguiera la canción", ha comentado. Cuando Laura le ha comentado que la desconocía, el hombre ha insistido en que "debía" saberse la letra.

"He pasado del tema", ha dicho Laura, esperando que fuera solo una pequeña broma. Después, a pesar de saber que no aceptaban cheques, el cliente ha intentado pagar con ellos "para ponerla a prueba".

"Me ha visto cara de tonta por no ser francesa", se ha quejado. Además, cuando terminaba la conversación, se ha trabado en la pronunciación de la palabra "habitación" y el cliente la ha corregido: "Como tú lo has dicho suena muy feo".

"Si estuviera en la calle le hubiera dicho que se fuera a la mierda", ha sentenciado Laura. Sin embargo, debe mantener el respeto: "Al ser un cliente le tuve que decir: 'Lo siento, no soy francesa y no tengo pronunciación perfecta'".