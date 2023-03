Uno de los contenidos más consumidos en internet son las experiencias vividas en países extranjeros. Comparar aspectos con el país natal, destacar las cosas positivas, criticar las negativas, hablar de su gente, su gastronomía, contar anécdotas... este tipo de vídeos, especialmente en TikTok reciben muchas visualizaciones.

Recientemente, se ha viralizado el caso de dos chicas venezolanas que están viviendo en España y han resaltado aspectos negativos (según ellas) del país. Hace unos años que los españoles se revolvieron contra Victoria Beckham por decir que nuestro país olía a ajo. Un comentario que provocó que no fuese vista con muy buenos ojos en España. Ahora las redes sociales nos han regalado la versión 2.0 de la mano de estas dos chicas.

El vídeo de TikTok ha sido compartido en Twitter por varios usuarios españoles, por lo que acumula casi 400.000 reproducciones. En él, enumeran todo lo que no les gusta de vivir en España. El primer aspecto que han querido destacar ha sido el olor de la gente: "Huelen horrible, no todo el mundo, pero es demasiado común", comenta una de ellas mientras la otra insiste en que huelen "a violín, a axila maloliente". Algo que no se explican porque "aquí hay agua todo el día, hay champú, hay jabón y hay desodorante". Para ellas es "algo cultural, entras en el autobús y huelen a cebolla, es horrible"

También han hablado sobre la forma de bailar: "Les pones una bachata y te bailan un reguetón, les pones un reguetón y se lanzan a bailar un merengue mal bailado", señala una, mientras hacen referencia a que los españoles se limitan a saltar "como si estuvieran en Tomorrowland". "Patético" señalan.

Respecto a las adicciones, dicen que "fuman todo lo que se te pase por la cabeza", mientras que una de ellas confiesa: "Y beben...eso también lo odio". Asimismo, dicen que la gente está a acostumbrada a vomitar "antes de entrar en una discoteca ya que beben hasta morirse".

Efectivamente, también se han quejado del horario. "El día empieza a las 9:00" y también "se toma la hora del almuerzo como mil horas, la hora de la siesta". Otra cosa que parece no gustarles de vivir en nuestro país son los domingos "un día muerto", al menos en Galicia, porque no pueden ir de tiendas: "Es horrible".