Uno de los contenidos más consumidos en internet son anécdotas cotidianas que podría vivir cualquier persona. También es una canal de comunicación para visibilizar injusticias y reivindicar cosas que todavía no están muy acatadas por la sociedad. Uno de los últimos ejemplos se ha extendido por Tik Tok y se está compartiendo en diversas redes sociales.

Todo comenzó cuando Helio Roque (@helioroque_) compartió en Tik Tok un vídeo en el que contaba su experiencia en un local de Madrid. Este chico acudía a una fiesta de cumpleaños en la discoteca Tequila Club, en la zona de Moncloa, pero no pudo disfrutar de la noche.

Según Helio, le echaron del lugar "por maricón", como así se lo hizo saber el guardia de seguridad del local. El chico relata lo ocurrido y afirma que, tras salir del lugar, la persona encargada de seguridad se negó a ponerle el sello para que pudiera volver a entrar. "Me dijo 'no te conozco' y cuando volví a pedírselo me contestó que no me iba a dejar entrar por maricón", comenta Helio.

Después de que ocurriera esto, su hermano (que también estaba en la fiesta) fue a hablar con el seguridad, el cual le propinó un tortazo e insistió en que no iba a dejarle entrar por el mismo motivo.

Las reacciones al vídeo son, mayoritariamente, comentarios negativos y críticas hacia el local. "Homófobos", "2023 y siguen pasando estas cosas", "A mi una vez no me dejaron entrar en una discoteca por que no pegaba con el ambiente heterosexual del local, así que te entiendo", son algunas de las respuestas más destacadas.

Otros le aconsejan que tome acciones legales: "Entiendo que no apetece mucho hacerlo pero en una situación tan grave hay que llamar a la policía y esperar allí. Estamos hablando de varios delitos."

Es más, la puntuación del local en Google ha bajado hasta uno sobre cinco estrellas y muchos usuarios han comenzado a llenar las reseñas de comentarios negativos a raíz del vídeo de Helio.