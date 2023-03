Mujeres y hombres de todo el país están llamados de nuevo a las calles para reclamar una igualdad efectiva de derechos este 8 de marzo. Con este ya serán cinco los años en los que el país se parará a media tarde para que se escuché el grito de millones de personas hartas del acoso, la discriminación y la violencia machista. En todas las granes ciudades españolas están programadas manifestaciones pero se espera, una vez más, que la más multitudinaria sea la de la capital.

La semilla de estas protestas germinó el 8 de marzo de 2018, el día que, además de sucederse marchas masivas no solo en España, sino en todo el mundo, se convocó una huelga general bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo', una revolución que, pese a contar con el apoyo con grandes personalidades (sobre todo de los medios de comunicación) no tuvo un gran seguimiento. Sin embargo, desde entonces, los sindicatos no han vuelto llamar a los paros masivos, pero sí que cada año distintos colectivos convocan paros parciales.

Sin embargo, muchas mujeres no se acogen a ellos por miedo, por falta de información, por temor a que su empresa pueda tomar represalias. Este 2023 han convocado paros el Sindicato de Estudiantes, la Assamblea 8M de Barcelona y la Coordinadora Obrera Sindical, son sede en Valencia.

Es importante tener en cuenta que siempre que la huelga esté convocada y registrada de manera oficial todas las mujeres podrán secundarla. Sin embargo, pese a que esta premisa está clara, a las trabajadoras les surgen muchas dudas.

¿Debo avisar con antelación?

No. En ningún caso existe la obligación de informar con antelación de la empresa de la intención de secundar una huelga. Esto no solo se aplica al Dia de la Mujer, sino a cualquier paro.

¿Puedo hacer huelga de forma parcial?

No. En este caso, los sindicatos que han convocado la huelga la han registrado para un periodo de 24 horas. Solo se podrían parar unas horas si se hubieran registrado paros parciales.

¿Y si me despiden?

Aunque la ley no ampare estas conductas, siempre existe la posibilidad de que alguna empresa pretenda tomar represalias contra alguna trabajadora que haya apoyado una huelga como esta. En ese caso, la justicia está de parte del despedido. Lo más importante es dejar claro el desacuerdo con esta decisión unilateral estampando las palabras 'No conforme' en el lugar reservado a la firma del empleado. Una vez hecho esto, el siguiente paso es poner el caso en manos de un abogado laboralista y emprender las acciones legales oportunas.

Te puede interesar: Sociedad España ocupa el sexto lugar en el Índice Europeo de Igualdad de Género

¿Me lo descontarán del sueldo?

Sí. Esto no solo afecta a la nómina del mes correspondiente, sino también a los pluses y a las pagas extraordinarias, si la empresa así lo considera. Lo que no pueden tocar son las vacaciones, los festivos ni el descanso semanal.