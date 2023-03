"La física lo rige absolutamente todo"

Si los cambios de tiempo te alteran el ánimo, el invierno te entristece y las rodillas te chivan que va a llover es muy probable que seas meteorosensible. Damos por hecho que las borrascas nos deprimen, que existe la astenia primaveral, que los vientos nos enloquecen y que la luna afecta al ciclo menstrual de las mujeres. Pero, ¿qué hay de cierto en ello? Hablamos con Mar Gómez (Madrid, 1985) física y meteoróloga, autora del libro ‘Metereosensible’ (Editorial Península, 2023), que estudió su propio caso tras mudarse al suroeste de Madrid. En ese traslado percibió cómo su cuerpo respondía al tiempo más seco y a los vientos racheados de la zona y cómo, tras una cirugía en un tobillo, «empecé a notar ciertos dolores articulares cuando el tiempo cambiaba»; su curiosidad científica le hizo comenzar a estudiar la meteorosensibilidad, una disciplina poco conocida con respuestas fascinantes para entender qué efectos tiene los cambios atmosféricos en nuestro cuerpo, y cómo el cambio climático que sufre el planeta nos acabará afectando a todos. Ahora sabemos que nuestras abuelas estaban equivocadas al otorgarnos a la mayoría de los mortales virtudes adivinatorias según reaccionáramos a un cambio atmosférico; los sabios, ahora lo sabemos, eran y son nuestros cuerpos. Pasen y lean.

¿Cómo influye el tiempo en nuestra salud mental y física?

De muchas maneras, eso sí, si somos meteorosensibles, del grado que tengamos y de nuestra sensibilidad a determinadas variables atmosféricas. Por ejemplo, la presión atmosférica puede afectar a la artritis reumatoide o la artrosis y agravar los episodios de migrañas. Cuando se produce un cambio en la presión atmosférica, normalmente un descenso, pueden empeorar nuestros síntomas; pero esta no es la única variable que nos puede afectar. Sabemos que el calor tiene un impacto en nuestro físico: sudamos más, podemos tener calambres, golpes de calor, etc, y el extremo, está demostrado, que puede afectar también a nuestro estado de ánimo provocando mayor irritabilidad, por ejemplo. Por otro lado, las personas con problemas de salud mental pueden ser más vulnerables a estas temperaturas extremas ya que el calor corporal puede interactuar con su medicación. Igualmente, las personas que sean propensas a la violencia pueden experimentar episodios más agresivos durante épocas de calor extremo. Los delitos violentos tienen más probabilidades de ocurrir en días cálidos, que en fríos o lluviosos.

¿Y el viento? ¿Es correcto decir que a alguien ‘le ha dado un aire’?

¡Por supuesto! el viento es una de las variables atmosféricas más poderosas. Pero no cualquier viento. Los vientos cálidos y resecos con una fuerte ionización positiva pueden afectarnos provocando insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, o incluso empeorar estados depresivos. De hecho, el origen de este libro está en los tremendos vientos que me encontré en la zona adonde me había mudado, estuvieron a punto de ‘darme un aire’ a mí también… (se ríe)

«Los delitos violentos tienen más probabilidades de ocurrir en días cálidos que en fríos o lluviosos»

¿Y cuándo podemos autodenominarnos metereosensibles?

Pues cuando detectamos que ciertas patologías físicas o mentales empeoran cuando se producen cambios en variables atmosféricas como la temperatura, la presión atmosférica o el viento. No todos los síntomas se pueden atribuir a los cambios de tiempo, pero en el libro he querido reflejar aquellos en los que hay una evidencia científica contrastada. También podemos considerarnos meteorosensibles ‘en positivo’, por ejemplo, la vitamina D que recibimos del sol, ayuda al cuerpo a absorber el calcio, esencial para el desarrollo y mantenimiento normal de los huesos. Pero, además, ya forma parte de la sabiduría popular que recibir la luz del sol parece hacer que nos sintamos de mejor humor, y es que está muy vinculada con la producción de serotonina. Este neurotransmisor está́ relacionado con la regulación del estado de ánimo, el comportamiento social, la memoria y el apetito, entre otras cuestiones

¿Y tres factores claves para reconocernos cómo tales?

En primer lugar, observar si ante determinados cambios de tiempo vemos un empeoramiento en síntomas físicos y/ o mentales. En segundo, comprobar si, cuando salimos del confort climático, experimentamos problemas de salud y por último, si nuestro cuerpo o mente se resienten ante cambios de presión, temperatura, o viento.

¿Cuánto de ciencia había en esos ‘síntomas’ de antaño? He de reconocerle que aún en mi familia, sabemos que va a llover porque nos ‘pica’ el oído izquierdo…

Hay algunas cosas que son mitos y no tienen demostración científica y otras que sí. En este libro he pretendido dar evidencia de lo que sí está demostrado por la ciencia, como el efecto del viento, el calor o los cambios de presión y lo que es creencia popular, como es el efecto de las fases lunares en nuestra salud física y comportamiento, que no tiene fundamento científico.

«La física es una ciencia compleja, pero todos podemos, con esfuerzo y confianza, entenderla y desarrollarla»

«El cambio climático que sufre el planeta nos acabará afectando a todos», y, además, de forma física y directa, ¿qué pronostica?

Sabemos que el cambio climático se está produciendo a un ritmo muy rápido con un aumento de la temperatura media global. Esto tiene un impacto en todos los ecosistemas, la naturaleza y, por supuesto, en nosotros mismos. Empezando por el hecho de que el calentamiento global nos trae fenómenos meteorológicos más extremos que pueden afectarnos en nuestra vida diaria, así como provocar migraciones climáticas y que, por lo tanto, pueda afectar a nuestra salud mental. De hecho, están apareciendo nuevos términos vinculados con la salud mental y el cambio climático como son la eco ansiedad y la solastalgia, dos formas de angustia y estrés existencial causadas por el cambio ambiental.

Pero, además, se ha demostrado que el cambio climático nos puede traer nuevas enfermedades. Por ejemplo, los trópicos se están expandiendo y esto puede dar lugar a que especies de algunos mosquitos puedan encontrar nuevos hábitats y favorecer la expansión de enfermedades como el dengue, la malaria, la fiebre del Nilo Occidental, el zika o el chikungunya.

“También podemos considerarnos meteorosensibles 'en positivo', por ejemplo, la vitamina D que recibimos del sol, ayuda al cuerpo a absorber el calcio, esencial para el desarrollo y mantenimiento normal de los huesos

Es doctora en ciencias físicas, ¿a qué cree que se debe, entre el público joven, el interés por la divulgación científica como tal?

Vivimos rodeados de información las 24 horas del día, tenemos los datos, pero cada vez interesa más conocer por qué suceden esos datos. La física tiene el poder de dar respuesta a todo lo que nos rodea: desde cómo se enciende una bombilla a cómo puede volar una nave espacial. La curiosidad es la base para el estudio de esta ciencia y creo que la clave es explicar las cosas y divulgar de forma cercana para poder despertar esa llamada de atención y curiosidad entre el público joven.

En nuestro día a día, ¿hay algo a lo que no alcance la física?

La física lo rige absolutamente todo. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la física médica nos ha brindado grandes oportunidades como, por ejemplo, los aparatos de rayos X o las resonancias magnéticas.

¿Qué consejos daría a un estudiante decidido a estudiar esta carrera?

Que crea en sí mismo y sus capacidades. La física es una ciencia compleja, pero todos podemos, con esfuerzo y confianza, entenderla y desarrollarla.