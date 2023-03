Marzo ha estabilizado el clima y logrado un ambiente primaveral poco a poco. Pero de marzo no te puedes fiar. Ya lo dijo Jorge Rey, el joven aficionado a la meteorología que predijo Filomena en su momento: "Marzo es traidor, tanto hace frío como calor... la primavera ya está aquí."

Y así es. Este 20 de marzo ha comenzado oficialmente la primavera y Mario Picazo ya ha realizado la primera predicción meteorológica de este cambio estacional. "Entre lo más destacable para arrancar la semana está la lluvia, que podrá aparecer en zonas de Galicia y Canarias, y las temperaturas suaves, que llegarán a los 25ºC en el sur peninsular", avanza el experto.

Irene Santa, meteoróloga también de eltiempo.es, ha lanzado su predicción. "Se espera que esta primavera resulte más cálida de lo normal en España y esta primera semana precisamente tendrá un progresivo ascenso de las temperaturas", comienza diciendo.

Aclara, sin lugar a dudas, que será una semana bastante seca, con menos precipitación de lo que suele ser habitual según la climatología. "Las lluvias se concentrarán en la franja norte y, una vez más serán muchas zonas del país las que se queden sin recibir ni gota de lluvia", dice la experta.

No se esperan precipitaciones significativas ni para el lunes ni para el martes, aunque no se descartan en el oeste de Canarias de forma puntual. Las primeras podrían llegar en la madrugada del jueves 23 a Galicia. Sin embargo, "no sería hasta el viernes 24 cuando tengamos lluvias en varias zonas del noroeste según la previsión actual", aclara.

Por lo tanto, sí, va a hacer calor. "Ya en los primeros días de la semana las temperaturas serán superiores a los 20 grados en medio mapa: Madrid, Cuenca, Murcia, Cáceres, Girona, Valladolid… Podremos estar ya a 25ºC en Badajoz y Murcia", concluye Santa.