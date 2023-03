Los ánimos siguen calientes, negros y echando humo en la Sierra de la Culebra nueve meses después de los incendios del pasado verano.

Cerca de 200 personas volvieron a manifestarse en Ferreras de Arriba, convocados por la Alianza UPA-COAG, para exigir y recordar que “ni olvidamos ni perdonamos”.

Al grito de “Se ve se siente la Sierra está presente” ha arrancado la marcha en Ferreras de Arriba desde el Ayuntamiento hasta la Plaza custodiada por la Filandorra precedida por las dos pancartas que desde hace nueve meses reclaman “Saber la verdad” y “Pueblos Vivos con servicios".

Una manifestación donde vecinas como Rosario son el reflejo de que no olvidan recordando como fueron aquellos días donde vieron que “ardía la Lleira y nadie venía a apagar. Que hubiera en el pueblo gente de las brigadas pero los tenían de vacaciones”. “Me llamó mi hija y aquí estoy” dice esta mujer octogenaria que vivió momentos que no se olvidan cuando no salió del pueblo en plena evacuación.

A su lado María Ángeles de Cional que tampoco salió del pueblo y que reconoce que “a los bomberos no se les puede echar la culpa de nada porque los culpables son los de arriba”. Y hacia arriba se levantaron algunas “peinetas” de regalo al presidente de la Junta que dio ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco.

Y hacia arriba iban las andanadas que José Manuel Soto lanzó contra los responsables de la Junta que todavía no han aclarado ni el presente ni el futuro de los habitantes de la Sierra de la Culebra. Castigada una y otra vez cuando levanta cabeza, como así repasó Soto al recordar los incendio de 1990 y 1991 “años durísimos” muy parejos a los de ahora. Y resaltó la solidaridad en tiempos difíciles “el pinar de Cional se salvó gracias a una cuadrilla de aquí”. Con recuerdo obligado a los trabajadores que batallan con los incendios de Castellón y Teruel que “están dando la batalla”.

Los dedos acusadores por los males de la Sierra van dirigidos en todas las manifestaciones hacia el Director General de Medio Natural, José Ángel Arranz, quien en la crisis de 2008 suprimió las ayudas ZIS a los municipios, 200.000 euros, al poner en la balanza o montes o pueblos. Y esa balanza ya alcanza una “deuda” histórica de 3 millones de euros.

Y la baza de los montes también se perdió “invertir en incendios o invertir en los pueblos. Y ahora estamos sin ayudas y sin montes”. Y no falto mensaje electoral envenenado “necesitamos servicios y el primero la asistencia sanitaria. Votaron en contra de abrir todos los consultorios de los pueblos” y “en vísperas de unas elecciones en las que van a venir a pedirnos el voto”. El médico “ellos lo tienen resuelto, nosotros no”. En lugar de preocuparse por los ciudadanos “solo les preocupaba hacer una feria muy moderna de robots y su preocupación era si la íbamos a montar o no”.

Con una afirmación contundente “No hay dinero para tierra verde, solo hay dinero para tierra quemada” Soto incidió en la falta de propuestas a nueve meses del desastre para revitalizar monte, pueblos y hasta cultivos. “Los ciervos los trajeron, que aquí no había, y ahora hay ciervos a patadas”. Ese es otro problema, los daños en cultivos que ahora se están extendiendo a zonas más bajas de la provincia, como recordó este aprendiz de sindicalista de la cuenca minera asturiana, que ahora tendrá que abrir otra batalla por indicación de los vecinos. “El Somacyl se está llevando la madera de los particulares gratis” dejando en indefensión e inanición a PYMES y autónomos fagocitados por las madereras foráneas.