Últimamente, los supermercados llevan una racha persistente respecto a las alertas alimentarias. Cada semana, se avisa de ciertos productos que incumplen la normativa o que contienen sustancias perjudiciales para la salud. Ahora, la Agencia Española de Seguridad Alimentario (Aesan) ha emitido una alerta acerca de una famosa marca de harina hecha y comercializada en España.

Se trata de una harina de centeno integral por la presencia de alcaloides del cornezuelo. Las autoridades sanitarias de Cataluña notificaban a Aesan de la presencia de un hongo en esta harina. Este hongo puede generar alucinaciones, convulsiones y dolor abdominal. La AESAN recomienda a quienes sufran los síntomas que acudan al médico.

Se ha ordenado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas la retirada de los establecimientos de los lotes afectados y recomiendan que nadie que haya adquirido este producto lo consuma. Es de la marca Biográ.

La harina infectada se ha distribuido a varias comunidades: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Galicia, Andalucía, Islas Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja, País Vasco y Cataluña. Aun así, no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Los peores efectos

Los alcaloides del cornezuelo del centeno son producidos por hongos de los órdenes Hypocreales y Eurotiales que infectan a granos de centeno, trigo, cebada, mijo y avena, entre otros cereales, aunque su incidencia ha disminuido en las últimas décadas.

La Aesan avisa de que de los efectos que puede producir: alucinaciones, convulsiones, entumecimiento, hormigueo, dolor, cianosis, ausencia de pulso y frío intenso y repentino en las extremidades que puede ir seguido de quemazón aguda, dolor abdominal.

¿'The Last of Us'?

La alerta sanitaria ha derivado en miles de reacciones en redes sociales que hayan una similitud entre este caso y la trama que se desarrolla en el conocido videojuego de Naughty Dog, y la serie de HBO, 'The Last Of Us'. En él, el hongo Cordyceps muta e infecta productos básicos como la harina y el azúcar, que provoca la muerte en los seres humanos que los consumen y su consiguiente evolución a zombies. "Parece The Last Of Us", han escrito muchos usuarios en redes sociales.