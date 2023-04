A veces, se viralizan cosas que no tienen ningún sentido. Bien dicen que los seres humanos no podemos llegar a ser perfectos, pero hay ciertos límites que no deberían pasarse.

En las comunidades de vecinos te puedes encontrar de todo, desde carteles y objetos hasta historias de vecinos surrealistas que se convierten en un meme en internet. Sin embargo, el último vídeo viral que ha compartido la cuenta de Líos de Vecinos en Twitter, ha disparado las alarmas de miles de usuarios. Algo surrealista Se trata de un vídeo grabado desde muy lejos a un piso alto en una ciudad española cuya localización se desconoce. En las imágenes, se ve cómo en el séptimo piso hay una persona columpiando a un niño pequeño en el balcón. Así es. En esta vivienda, han construido un columpio en el balcón a modo de entretenimiento para los niños, con el peligro inminente de que se caigan y suceda una tragedia. A algunos usuarios les cuesta ver el vídeo debido al vértigo que supone y al miedo de que en cualquier momento pueda ocurrir algo horrible. Todo tipo de reacciones Más de 317 mil reproducciones acumula el vídeo en un tweet que tiene miles de interacciones. "Como el columpio de la Heidi", escribe un usuario, que ha preferido destacar la parte surrealista de este asunto. "Quiero pensar que tendrá puesto el cinturón de seguridad", dice otro, con un poco de esperanza. "Si no es un montaje nos merecemos la extinción…", admite una usuaria. "En confinamiento durante el covid y con muchos hijos en casa me parece una buena solución", es el único comentario a favor que se puede destacar. El vídeo en cuestión 🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀 pic.twitter.com/nAmIZOUD53 — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) 2 de abril de 2023