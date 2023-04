Es el tema del mes, y para muchos, del año. Todo deriva de una de las polémicas más comentadas de los últimos años: los vientres de alquiler. Ana Obregón, protagonista de esta historia, ha sido madre por gestación subrogada a los 68 años, según adelantó 'Hola' y verificó 'YOTELE'. Según la revista del corazón, se trata de una niña que ha nacido sana en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde en estos momentos se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

Tras unos años muy duros en los que tuvo que afrontar la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless y el fallecimiento de sus padres, Obregón se ha visto en la necesidad de pasar a una nueva etapa vital. 'Hola' ha tenido acceso en exclusiva a las primeras imágenes de Ana Obregón con su bebé en brazos y en una silla de ruedas, justo a la salida del centro hospitalario en el que ha nacido su hija. Algo que también ha derivado en miles de críticas.

La verdad sale a la luz

Ahora, en una nueva exclusiva de la revista 'Hola', se han confirmado los rumores que llevaban tiempo sonando por redes sociales. Ana ha revelado que ella no ha sido madre, sino abuela. Ha presentado a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe".

Reacciones de todo tipo

A raíz de la noticia, han salido muchos detractores. Es el caso de Laura Llaneza Suarez, dueña de una peluquería que ha vetado a la revista 'Hola' y ha generado mucha polémica por su decisión. "Es mi negocio y no va a entrar más el ¡Hola! Es una decisión personal porque mis valores y principios no me permiten contribuir a la compra de seres humanos", publicó en Facebook.

Después de soportar miles de críticas y amenazas (aunque también ha tenido comentarios a favor), Laura se ha visto obligada a lanzar un comunicado en su mismo perfil para aclarar este tema.

"Como propietaria de mi negocio yo decido cómo gestionarlo. He decidido -y así lo hice público- dejar de incluir una determinada revista", comienza diciendo. "La razón es un profundo desacuerdo con la normalización que esta revista le ha dado a los vientres de alquiler en el caso de una persona famosa y adinerada. La maternidad subrogada me sigue pareciendo una actitud egoísta que -si bien no en todos- en la mayoría de los casos se hace a cambio de dinero y por una necesidad manifiesta de la madre gestante", deja bien clara su postura.

"No lo he compartido nunca y en esta ocasión mi gesto simbólico ha sido retirar de mi negocio una publicación que normaliza esta situación", vuelve a explicar.

"Si esta decisión simbólica ha generado tanto revuelo y tanto eco mediático igual es porque no estamos muy acostumbrados a llamar a las cosas por su nombre", sentencia tras haber soportado todo tipo de amenazas. Por lo tanto, advierte: "no estoy dispuesta a seguir recibiendo ni insultos ni amenazas de grupúsculos que tratan de amedrentar a quienes pensamos diferente, así que sepan esos adalides del pensamiento único que tomaré las acciones legales oportunas".