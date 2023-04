Hay personas que tienen ideas muy raras a la hora de hacerse un tatuaje. En la mayoría de los casos, los tatuadores aceptan la idea, puesto que es su trabajo y la decisión recae completamente en el cliente. Pero hay límites que algunos profesionales no pueden pasar.

La tatuadora Leidy Mora ha contado la experiencia que vivió con una clienta que quería algo muy específico en su cuerpo. Tiene casi 2 millones de seguidores en TikTok y sus vídeos son muy virales, pero este caso, ha impactado a sus seguidores. "Todavía estoy en shock", asegura.

"No sé cómo llamar a esto: ¿sororidad? ¿ética? O simplemente que no quiero formar parte de estas cosas", comienza diciendo. Resulta que una chica le pidió tatuarse en la piel 'Propiedad de Víctor', junto a la fecha en la que empezaron su relación y rodeado de algunas flores y con un 'para siempre' al final.

La respuesta de Mora fue negativa, alegando que "en el estudio no realizamos este tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer".

"¿Por qué alguien querría tatuarse 'propiedad'? No eres una cosa, me parece triste. No era una broma, era una cosa seria. Todavía estoy en shock de ver que alguien quiere tatuarse algo como 'propiedad de Víctor'", asegura la profesional.

Asimismo, cuenta que en sus diez años de experiencia, lo que más ha tenido que tapar son nombres y fechas de exparejas, aunque aclara que nunca se había encontrado con que alguien quisiera tatuarse 'propiedad'. "No es sano. Siento tristeza, porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran. Y lo he visto en mi estudio de tatuajes, muchas veces", señala.