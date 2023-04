Un vídeo está dando la vuelta al país y la protagonista no es nada y más y nada menos que la conductora de un autobús de Barcelona. El usuario de Tik Tok Gereranio (@geeranio), se ha hecho viral en las últimas horas al compartir en su perfil el vídeo, que ya tiene millones de visualizaciones y muchos medios se han echo eco de él.

En las imágenes, la conductora echa a un pasajero del bus por estar constantemente acosándola y haciéndole comentarios sexistas. "Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y que te calles. No me hace falta llamar a la policía y perder 20 minutos, ni yo ni ellos. La próxima vez bebes menos o te callas antes. Luego si quieres llámale guapa al de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y se lo dices a él", le dice la trabajadora.

Además, el autor del vídeo ha publicado otro en el que daba aun más contexto de la situación. "Queda mucha información. Se están viendo cosas que no son ciertas y me gustaría aclararlo", ha indicado en el vídeo.

Geeranio ha contado que la conductora no echó al varón de primeras, si no que "aguantó muchísimo, varios minutos en los que le decía que qué guapa era o que era la chica más guapa que había visto". También, "le dio la oportunidad de que se fuera atrás del todo, se callara y si no lo echaría, que es lo que pasó", ha justificado.

Asimismo, le han llegado miles de comentarios criticando que debería haber hecho algo en vez de grabar. "Cuando vi que se levantó de mala hostia, me puse a grabar. Quería grabar lo que pasaba y si obviamente hubiera pasado algo más grave ya me habría puesto en medio", se ha defendido.

Por otro lado, ha terminado informando que el susodicho le está hablando por Instagram y acosándole para que borre el vídeo. "Yo ya me he puesto en temas legales para ver hasta qué punto puedo subir esto", ha concluido.