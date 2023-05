El sector de la hostelería es uno de los más castigados en nuestro país. Condiciones laborales desfavorables, explotación y malos tratos que en la mayoría de ocasiones afectan a la salud mental del trabajador. La cuenta de Twitter, @/SoyCamarero, expone las injusticias de este sector a través de anécdotas y experiencias de camareros en internet.

La más reciente se ha viralizado y cuenta ya con más de 240.000 visualizaciones. Se trata de una story en instagram en la que un camarero cuenta que ha ido a una entrevista que trabajo y ha salido de allí más que enfadado.

El trabajo en Santander, en la que el hostelero ofrece un trabajo es "a jornada completa, salario según convenio y un día libre a la semana". Según relata el denunciante, ahondando en la cuestión del reparto de horas semanales, el ofertante explicó que a efectos prácticos iba a trabajar 48 horas, de las cuales solo cobraría como si hubiera hecho 40.

"Cuando pregunto por el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días, me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40". Ante esto, el trabajador preguntó que qué pasaba con esas 6 horas, a lo que el hostelero contestó: "Básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo, es mejor que busques otra cosa".

"Luego salen los hosteleros en la televisión diciendo que no hay camareros. Si hay camareros, pero no queremos que se rían de nosotros y nos exploten", protesta.