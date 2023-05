Una familia de Alicante ha interpuesto por vía administrativa ante la Conselleria de Sanidad una reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia médico sanitaria en el Hospital General de Alicante por una cantidad de 2,3 millones de euros.

La familia considera que el niño Martín Reyes, nacido el 21 de octubre de 2021, sufrió daño neurológico a consecuencia de una extubación accidental en la UCI pediátrica durante el postoperario de una intervención de labio leporino a la que fue sometido el pequeño en febrero de 2022, con apenas 4 meses, y ha puesto el caso en manos de un abogado experto en negligencias médicas. El letrado entiende probada una infracción de cuidado en la asistencia sanitaria proporcionada.

Para esta reclamación aportan el informe pericial de un especialista en medicina interna, que en las conclusiones médico legales de su informe apunta que "durante el postoperario, el paciente sufre una extubación accidental debida a una infracción del deber de cuidado. Esa extubación ocasionará un cuadro de desaturación y bradicardia que precisará una reanimación cardiopulmonar prolongada".

Según este experto, "es indudable el nexo causal entre la extubación y el cuadro secuelar". En sus consideraciones, este médico señala que el paciente es recuperado del episodio, "si bien y, según recogen los propios informes asistenciales, le va a producir un daño neurológico y un cuadro de secuelas".

En la reclamación patrimonial se indica que un informe de mayo de 2022 de un servicio del hospital alicantino dice: "en seguimiento por disfagia (dificultad para tragar) tras evento hipóxico reciente". Igualmente dice que "presenta imposibilidad para succión y disfagia grave, probablemente como secuelas neurológicas tras parada cardiorrespiratora prolongada".

Al respecto, la Conselleria de Sanidad señala que hay un proceso administrativo abierto, que se han pedido informes sobre el tratamiento médico y la actuación en UCI al Hospital de Alicante y los están terminando, y que mientras no se demuestre y esté probado no se pueden atribuir esta patología del bebé a que hubiera problemas de extubación en el postoperatorio. "Mientras no haya nada que diga que lo que le ha pasado al niño fue por el procedimiento no se le puede atribuir".

Fístula en la tráquea

La madre de Martín, Yovana Reyes, no quiere ocultar que su bebé nació con una serie de malformaciones congénitas. A las 20 semanas de gestación le avisaron de que iba a dar a luz con labio leporino, es decir, que no se estaba formando adecuadamente.

El niño nació a las 38 semanas de gestación en el Hospital de Sant Joan con una fístula tráqueoesofágica y fue derivado al Hospital de Alicante al ser el único con UCI pediátrica porque "era una operación de vida o muerte al 50%. Fue un éxito porque se opera a un 2% en toda España. Lo hicieron superbien y a los tres meses dijeron que lo iban a operar de labio leporino". También tenía problemas óseos.

En la reclamación patrimonial se indica que tras la cirugía y dada su evolución, precisó de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde se procedió a sedo-relajación e intubación orotraqueal. A los ocho días de la intervención "acontece extubación accidental en cura presentando desaturación y bradicardia", precisando maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada, con masaje cardiaco y dificultad para intubación", reza en el informe pericial que aporta la familia. Finalmente fue trasladado al Hospital La Fe de València, donde consiguen desentubarlo al día siguiente de llegar de forma exitosa.

Informe pericial

La familia aporta opinión médica pericial basada en informes hospitalarios de junio de 2022 que recogen una evolución hacia una encefalopatía hipóxico-isquémica con secuela de parálisis cerebral infantil. Añade que el cuadro no se ha estabilizado y que, vista la severidad del mismo, y los diagnósticos médicos asistenciales pudiera tratarse de una persona con dependencia en invalidez.

El médico forense hace hincapié en el término "extubación accidental" que aparece en informes que habrían firmado diversos especialistas, y de su lectura enumera secuelas como imposibilidad para succión y disfagia grave; parálisis cerebral infantil tipo tetraparesia espástica y perjuicio estético, que incluye la microcefalia (cabeza más pequeña de lo normal) y sonda de gastrostomía para comer (por el estómago).

La madre ha publicado en una red social un relato sobre todo lo que le ha pasado a Tintín, nombre con el que es llamado su hijo en familia. De hecho denuncia su caso con el hashtag (@el_batallon_de_tintin), donde se cuenta su historia en primera persona y que tiene más de 30.000 seguidores.

"Soy Martin, me dicen Tintín, tengo 18 meses. Nací con algunas malformaciones y una de ellas era el labio leporino, del que me operaron cuando tenía 3 meses de edad. Le habían dado toda la seguridad a mis papás que sería una operación sencilla, pero algo salió mal y acabe en la UCI pediátrica con ventilación mecánica y sedación profunda, y un día, me desentuban accidentalmente y entré en parada cardiorrespiratoria 15 minutos, y por culpa de ese accidente tengo parálisis cerebral. Necesito muchas terapias. Nací con algunas malformaciones, y una de ellas era el labio leporino (...)", es parte del relato paterno

No se sabe si caminará

"Hoy en día, tengo parálisis cerebral tetraparesia espástica por culpa de ese accidente. Entré al hospital para que me cambiaran mi sonrisa, y me cambiaron la vida. Ahora, estamos esperando que se haga justicia por lo que me hicieron, mis papás están luchando mucho, pero necesitamos gritar. Seré dependiente toda mi vida, es muy difícil que pueda llegar a caminar, no sabemos si podré hablar, y como por un botón gástrico, me ahogo con mi saliva, pero soy tan fuerte que me comunico con los ojos".

Los padres, que también pueden recurrir a la vía penal, han lanzado campañas de recogida de fondos en redes sociales, donde además visibilizan el día a día de Martín, para obtener fondos para su rehabilitación. De Atención Temprana recibe una sesión de fisioterapia a la semana "y eso no es nada. Gracias al apoyo de la gente tiene fisio en casa, terapia ocupacional y logopedia", explica la madre, agradecida por la solidaridad recibida.

Jovana Reyes describe "avances impresionantes. Antes apenas se movía y ahora se pone boca abajo con la cabecita levantada y hace el gesto de intentar levantarse. Esto hace tres meses era imposible y es gracias a las terapias".