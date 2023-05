Abril dejó mucho que desear respecto al clima que protagonizó la mayor parte del mes. La lluvia no aparecía por ningún lado, las temperaturas aumentaban cada vez más y la sequía comenzaba a notarse en el territorio español. Con miles de ciudadanos preocupados por estas razones, Mayo se estrena mejor de lo que terminó abril.

Esta semana, según Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, llega con tintes muy del mes de mayo. "Las precipitaciones de esta semana van a ser bien recibidas por muchos siempre y cuando no vengan acompañadas de granizo como ya ocurrió hace unos días. No van a solucionar el tema de la intensa sequía que viven en muchas zonas de España, pero es un alivio ver por lo menos caer algo de agua."

Las precipitaciones más copiosas entre este domingo y el sábado que viene las vamos a contabilizar por el norte. "De nuevo la zona del Cantábrico oriental y los Pirineos se llevarán la mayor parte de la lluvia", explica.

Picazo dice que también vamos a estar pendientes de una pequeña perturbación que durante la primera mitad de la semana irá avanzado desde Canarias. Aun así, a día de hoy parece que solo rozará el sudeste peninsular y Baleares en de camino al Mediterráneo central para el fin de semana que viene. Así lo ha comunicado a través de su perfil de Twitter: "Muy pendientes de la borrasca del sur peninsular y su trayectoria ya que puede suponer más o menos lluvia para zonas muy necesitadas como Andalucía".

Por su parte, las temperaturas van a registrar valores más propios de mediados de mayo. La excepción será el suroeste de la península donde sí se espera que las máximas lleguen a superar puntualmente los 30 grados. Es el caso de capitales como Sevilla y Córdoba que llevan ya varios días marcando valores elevados.

"Sin embargo por el norte habrá algunas capitales que no pasen de los 15 grados. A pesar de que las temperaturas más frescas las vamos a medir en el norte, en general esta semana no será una de grandes oscilaciones térmicas, por lo menos no tan intensas como las dé la semana pasada", explica el experto.

"Además, con el paso de los días y sobre todo cara a la recta final de la semana el viento del norte y nordeste debería ir amainando en muchas zonas donde estos días va a ser intenso. Los más fuerte se van a registrar en el norte de Galicia, norte de Cataluña y Baleares y Canarias."

'El Niño' va tomando forma

Mario Picazo ha vuelto a insistir sobre un temido fenómeno. El pasado 9 de abril compartió un tweet en el que confirmaba que "estaba cogiendo forma". El experto apunta que "a nivel global predominan las anomalías positivas de temperatura del agua en nuestros océanos. El Niño va cogiendo forma poco a poco y llama la atención el contraste entre un Pacífico norte más cálido de lo normal y un Pacífico junto a la costa de Norte América mucho más frío".

Cabe señalar que 'El Niño' es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Es decir, tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.

