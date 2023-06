Nuevas quejas por la falta de radiólogos en los hospitales. Esta vez en la Comunidad de Madrid y de la mano de CCOO. El sindicato asegura que faltan especialistas en algunos "cuyos servicios están semiprivatizados", como es el caso del Hospital del Henares, en Coslada. El doctor Luis Concepción, responsable de asuntos profesionales de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), admite a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que están "muy preocupados porque la demanda de profesionales es muy alta y está habiendo, en muchos sitios, problemas para dar cobertura".

No es la primera vez que sindicatos y especialistas lanzan la alerta. Hace poco más de un mes, también CCOO hacía público el caso del escáner del Centro de Especialidades Periféricas Emigrantes (distrito de Hortaleza), dependiente del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Según este sindicato, más de medio millar de madrileños llevan meses en la lista de espera de pruebas diagnósticas para hacerse un escáner, mientras que, criticaban, en el centro hay un nueva máquina para hacer escáneres que sólo abre dos días porque no hay personal para manejarlo".

La falta de radiólogos es más evidente, señala el doctor Concepción, en zonas más alejadas de los núcleos urbanos principales. Y, añade, sobre todo "cuando más nos acercamos a los periodos estivales". A lo mejor, apunta, "en el día a día la cosa va saliendo, pero en verano hay más personal de vacaciones y no se puede llegar a todas partes". Y remarca, la situación viene de atrás.

El trasfondo

¿Cuál es el trasfondo?. El radiólogo responde que, en su momento, "hubo una insuficiente planificación del recambio profesional, que se ha juntado con el incremento de demanda. Lo importante no es siempre que el radiólogo esté presente de forma física, sino que exista un radiólogo responsable". En el caso de Madrid, no cree "que sea voluntad de no poner recursos", pero, por otro lado, incide "hay que aprovechar las estrategias de colaboración dentro de las instituciones".

Desde SERAM están haciendo "todo lo posible para estimular a que se formen el mayor número de especialistas"

Desde la sociedad a la que pertenece, abunda, están haciendo "todo lo posible para estimular a que se formen el mayor número de especialistas. Y que los centros se ayuden entre sí de la forma más concertada. Todos tienen que colaborar. Lo importante es que el proceso esté supervisado en todo momento".

Por eso, cuando se le pregunta, qué opinión le merece que el dispositivo de lectura de los TAC de cribado de cáncer de pulmón que, a partir de junio, realizarán 38 hospitales españoles se vaya a hacer con ayuda de Inteligencia Artificial, -que asumirá la primera lectura de las pruebas extra que se harán al año para detectar esta enfermedad- el médico muestra dudas. "Al final el diagnóstico tiene un componente de responsabilidad y la responsabilidad la asume un humano", señala.

Una situación insostenible

En Madrid, CCOO califica la situación de "insostenible" si se habla de falta de radiólogos. El sindicato reclama la "contratación urgente" de especialistas y técnicos de rayos en la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR), la empresa pública a la que pertenecen los profesionales de los seis hospitales semiprivatizados, que dan servicio sanitario público a 1.250.000 personas.

El consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, que este lunes ha visitado el Hospital Niño Jesús, ha respondido que el Hospital del Henares forma, junto con otros, el conocido como "anillo radiológico" -que está en marcha desde 2008- y que permite, a través del trabajo en red, asegurar el servicio. En el caso de que surja "algún problema" por la falta de un profesional, se pueda suplir a través de este sistema, ha señalado Escudero.

Hospitales semiprivatizados

CCOO abunda en la falta de especialistas. Apunta, en otros, al Hospital Infanta Cristina de Parla; el Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, o el Infanta Leonor (Vallecas), donde también faltan técnicos de rayos y hay arcos de quirófanos o TC (tomografía computarizada) "que no tienen personal y no se utilizan". El Hospital del Sureste en Arganda, continúan, no tiene técnicos ni médicos radiólogos de Urgencias. En el Hospital del Tajo, relata el sindicato, se instaló una máquina nueva de rayos convencional "y está parada porque tampoco hay técnicos".

Ante esta situación, los médicos de Urgencias avisan "del riesgo que esto supone para los pacientes", asegura la organización sindical que, añade, "se podrían demorar diagnósticos vitales y tratamientos que son tiempo-dependientes, ordenando traslados a otros hospitales para hacer pruebas de radiodiagnóstico imprescindibles y que no es posible realizar en el centro".

Sin radiólogos presenciales

En el Hospital del Henares, CCOO tacha la situación de "irreversible". La Consejería de Sanidad ha comunicado por escrito que ya no van a disponer de radiólogos presenciales en Urgencias, al menos la mitad del mes, y ha remitido un protocolo de actuación para el manejo de los pacientes cuando se necesiten pruebas radiológicas urgentes "evitando" la presencia de un radiólogo. En los casos en los que se necesite TC para hacer un diagnóstico, el protocolo recoge que se radie sólo con un técnico de rayos y, si hay alguna incidencia durante la realización de la prueba, que se pida el apoyo del médico de Urgencias.

Puntualizan que el papel de éste es atender las urgencias y no desplazarse a otra ubicación para supervisar los posibles efectos adversos de la administración de un contraste. Una radiografía con contraste con reacción adversa podría poner en peligro al paciente y en muchos casos la responsabilidad de inyectar del contraste -en estos hospitales- la asume el técnico de rayos al que no le corresponde, indican los profesionales a este sindicato. Desde la SERAM, el doctor Luis Concepción matiza: ese tipo de efectos adversos "son infrecuentes".

"No conozco exactamente el protocolo de actuación, pero lo que se hace es garantizar que se pueda dar una respuesta terapéutica o diagnóstica en cualquier situación. Entiendo que la UCR tendrá protocolarizadas las actuaciones en cada uno de los casos. Y esa es la línea en la que seguiremos trabajando, la misma que se lleva siguiendo algunos años con bastantes buenos resultados" ha señalado, por su parte, el consejero en funciones Ruiz Escudero.

Ecografía sin radiólogo

Si hay que hacer una ecografía, el documento también plantea que se practique sin radiólogo y, en casos en los que pueda demorarse, que se cite por vía ordinaria. Si la patología no es demorable, la Consejería ordena que se traslade al paciente al Hospital de La Princesa para adultos o al Hospital Niño Jesús para Pediatría. Esto conlleva un traslado en ambulancia al centro de referencia y regreso al Hospital del Henares para concluir el diagnóstico.

Los urgenciólogos, según ha recabado CCOO, insisten en que "se está poniendo en riesgo a los pacientes"

Los urgenciólogos, según ha recabado CCOO, insisten en que "se está poniendo en riesgo a los pacientes" y que la falta de personal tiene graves consecuencias para la población de referencia de estos hospitales y que es un agravio comparativo con otros ciudadanos que tienen hospitales equipados con personal suficiente".