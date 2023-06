Mayo ha terminado y ha dejado mucha mejor sensación que los dos meses anteriores. Al menos, ha aliviado un poco la desesperación de la ciudadanía por la ausencia de lluvias, ya que durante la dos últimas semanas ha llovido en la mayor parte del territorio español. Siguiendo la misma estela, junio ha comenzado con precipitaciones y temperaturas más bajas de lo normal para estas fechas.

Lo que prácticamente nadie esperaba era la sorpresa que iba a llegar esta semana. Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, lo ha confirmado este lunes. "Se irá acercando al oeste de la península durante los próximos días. E irá dejando precipitaciones y generando fuertes viento y olas de buen tamaño", introduce así la borrasca Oscar.

Además de para compartir predicciones meteorológicas, Mario Picazo se mantiene muy activo en redes sociales con el objetivo de visibilizar el cambio climático y sus consecuencias, así como otros fenómenos naturales o curiosidades que están ocurriendo en cualquier parte del mundo.

"Hace años cuando volvías de un largo viaje casi no se veía a través del cristal delantero del coche por la cantidad de insectos que habían impactado sobre él", escribió este martes en su perfil de Twitter. "Hoy eso ya no pasa. ¿Cristales anti-insectos? No".

En este sentido, el experto da un giro que nadie esperaba: "Cada vez hay menos insectos por contaminación y cambio climático", sentencia. Aun así, varios de sus seguidores han comentado que no están de acuerdo: "No es para nada mi sensación. Depende de las épocas hay que limpiar el cristal porque no llegas."

'El Niño' va tomando forma

Mario Picazo ha vuelto a insistir sobre un temido fenómeno. El pasado 9 de abril compartió un tweet en el que confirmaba que "estaba cogiendo forma". El experto apunta que "a nivel global predominan las anomalías positivas de temperatura del agua en nuestros océanos. El Niño va cogiendo forma poco a poco y llama la atención el contraste entre un Pacífico norte más cálido de lo normal y un Pacífico junto a la costa de Norte América mucho más frío".

Cabe señalar que 'El Niño' es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Es decir, tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.