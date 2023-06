Hace ya más de cinco años que el actor Jorge Rivero (Santa Marta de los Barros, 1997) se pone en la piel --y la peluca-- de Femurosa, un personaje conocido como «la drag más divertida de toda Extremadura» y todo un referente en el colectivo de la región. Lo prueba su papel en la presente edición de Los Palomos de Badajoz: será maestra de ceremonias en el escenario de Puerta Palma en la fiesta de este sábado; el pasado viernes impartió un taller sobre el arte drag y la caracterización y construcción del personaje escénico; y al día siguiente celebró un cuentacuentos infantil sobre diversidad en Los Palomos Kids. También es un emblema gracias a sus shows de cada domingo en el pub Nebbia de Cáceres, donde reparte suerte y premios en el ‘dobingo’, una cita obligada para cualquier persona, del colectivo o no, que quiera divertirse. Rivero habla sin tapujos con este periódico sobre el drag, sus trucos, claves y también responde a las acusaciones de misoginia que se le atribuye a esta disciplina.

- Una persona ¿nace con el drag o se hace?

-Todos nacemos con el drag. Desde que empiezas a tomar consciencia y te atreves a vestirte como te gusta, vas creando una estética con la que te defines y dejas ver lo que hay dentro de ti. Esto te hace sentirte bien y defender lo que crees. El drag es eso, una estética a asumir en la sociedad, como el que lleva traje y corbata o ropa deportiva.

-Cuando se va a meter en su personaje, ¿hay algún objeto que tiene que llevar consigo sí o sí?

-Necesito muchos: las pestañas, el tacón, pero el más imprescindible es la peluca. La peluca para mí es como para los superhéroes la capa, un objeto imprescindible que hace que sigas teniendo todos tus poderes para salvar a la humanidad o, en mi caso, para hacer reír a la gente y que por un ratino se olviden de los problemas de la vida.

-¿Considera que Femurosa ha crecido o sigue siendo la misma de cuando empezó?

-Ha crecido muchísimo, más de lo que yo esperaba. Cuando empiezas con este arte lo haces porque te gusta, sigues con él porque te motiva y da resultados si te lo curras. Yo vivo única y exclusivamente del drag, sólo trabajando en Extremadura. Esto ha sido posible gracias a las oportunidades que me han dado y he aprovechado y por el cariño y la profesionalidad con los que siempre he tratado al público y al personaje. Hoy en día ‘La Femurosa’ está compuesta por un equipo que la peina, la viste, la dirige escénicamente y la lleva a cada rincón de Extremadura para dar lo mejor de sí misma. Aunque yo sigo siendo la cara visible y de donde sale toda la fuerza del personaje.

-¿Qué siente al convertirse en Femurosa?

-Se siente una inmensidad de cosas, dolor en los pies, falta de respiración por el corset y pesadez en los párpados por las pestañas postizas. Pero todo eso hace que me sienta LIBRE, con mayúsculas: no me juzgo, me expreso como quiero y no le tengo miedo a absolutamente nada. Sé que puedo con el mundo.

-¿Y al quitarse la máscara y volver a ser Jorge?

-El drag es algo efímero, dura un momento concreto en el tiempo, no se puede ser drag 24 horas. Como todo personaje escénico cuando sales de él, vuelves al plano de la realidad y te relajas después de la euforia que viviste en el plano de la fantasía. Yo siento que Femurosa es algo mágico que sale de mí cuando me caracterizo, es una extensión más, pero que luego cuando yo quiero acaba y esa extensión vuelve al interior.

-¿Qué tiene Jorge de Femurosa y Femurosa de Jorge?

-Yo creo que es una simbiosis, Femurosa nace de mí y lo disfruto muchísimo. En muchas ocasiones he tenido un día malo y es ella y el amor del público quien me ha animado y alegrado el día.

-¿Qué consejo daría a alguien que quiere crear su propio personaje drag?

Que lo haga, que no espere a tener la peluca más cara, ni el mejor maquillaje. Prueba, experimenta, diviértete, hazlo con creatividad y saca tu talento a relucir, si eres cómica, o bailarina, cantante, "mocatriz", lo que sea, pero hazlo ¡YA!

-Que la cultura drag haya llegado al gran público, ¿es positivo o le ha hecho perder algo del encanto?

-Yo creo que es positivo, programas como RuPaul Drag Race o, en su versión española, Drag Race España, han colocado el drag en mainstream. Creo que el drag puede convivir en todos los formatos: en el mainstream, en el underground, en las despedidas de soltera, en los teatros, en los bares, en las manifestaciones… Aunque pienso que el drag nunca va a ser mainstream del todo, pues es la antítesis de lo establecido. Es difícil que el drag sea aceptado por el gran público porque es algo completamente opuesto a encajar.

-¿Qué respondería a aquellas personas que opinan que el drag es misógino o una falta de respeto hacia las mujeres?

-Vamos a abrir ese melón. Pienso que el drag en sí no es misógino, sino que puede haber gente misógina que hace drag. Muchas veces se ha dicho erróneamente que ser drag es «vestirse de mujer» de una forma muy exagerada pero esto va mucho más allá. En el drag conviven tanto lo femenino como lo masculino. Estos roles de género que la sociedad nos ha impuesto se intentan romper con el drag. Al fin y al cabo, el drag se mofa de que cierta forma de caminar, de vestir o de hablar pertenezca exclusivamente a un género u a otro.

-¿Puede una mujer hacer drag?

-Todas las personas pueden hacer drag, independientemente de su género, raza, orientación sexual o nivel adquisitivo. Siempre lo comparo con cualquier otro arte, una mujer puede también pintar, actuar en una obra de teatro, diseñar vestuario, lo que sea, pues con el drag es exactamente igual.