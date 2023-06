Mayo ha terminado y ha dejado mucha mejor sensación que los dos meses anteriores. Al menos, ha aliviado un poco la desesperación de la ciudadanía por la ausencia de lluvias, ya que durante la dos últimas semanas ha llovido en la mayor parte del territorio español. Siguiendo la misma estela, junio ha comenzado con precipitaciones y temperaturas más bajas de lo normal para estas fechas.

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos expertos han vaticinado que podría ser el más caluroso hasta la fecha. Pero, ¿Qué opina Jorge Rey? El joven aficionado a la meteorología ha asistido este jueves al programa Horizonte de Cuatro, donde ha revelado cosas muy interesantes.

Rey se caracteriza por utilizar métodos tradicionales para predecir el clima y gracias a ello, acertó la llegada de la borrasca Filomena en 2021. “La naturaleza es sabia y busca el equilibrio. Solo hay que observarla”, asegura el divulgador.

Iker Jiménez, el presentador, sacó el tema de las famosas cabañuelas, además de la técnica de las hormigas, con la que Jorge predijo el fin de la sequía. Gracias a ellas, Rey tiene una idea de cómo será el verano en España.

Las hormigas voladoras son insectos sensibles a los cambios climáticos y, aunque es una método tradicional sin base científica, observar su comportamiento puede proporcionar indicios. “Yo soy el primer sorprendido por los resultados. Estos modelos están olvidados, pero funcionan”.

“La segunda quincena de junio, podemos ver un anticiclón que se impone. Una mejora del tiempo. Y lo sé por haber estudiado los modelos tradicionales, y por analizar las témporas y las cabañuelas ya me lo dijeron cuando las hice”, confirma. “En junio me toca hacer las témporas otra vez para concretar más datos sobre el verano”.

Resulta que las hormigas están mostrando un comportamiento anómalo, como el año pasado. En este sentido, el verano será inusual. Las cabañuelas predicen lo mismo: durante la segunda mitad de julio y agosto, hará más calor de lo habitual pero también más humedad que traerá consigo lluvias al Mediterráneo.

“Las hormigas voladoras tuvieron el año pasado un comportamiento anómalo, salieron antes de tiempo y eso indica que el verano podría ser más húmedo de lo normal. Al igual que las cabañuelas, que también valorar esa probabilidad”, sentencia.

'El Niño' va tomando forma

Mario Picazo ha vuelto a insistir sobre un temido fenómeno. El pasado 9 de abril compartió un tweet en el que confirmaba que "estaba cogiendo forma". El experto apunta que "a nivel global predominan las anomalías positivas de temperatura del agua en nuestros océanos. El Niño va cogiendo forma poco a poco y llama la atención el contraste entre un Pacífico norte más cálido de lo normal y un Pacífico junto a la costa de Norte América mucho más frío".

Cabe señalar que 'El Niño' es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Es decir, tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.