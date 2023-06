Un hombre ha decidido compartir en TikTok una de las ideas más macabras y sorprendentes de los últimos años. Resulta que ha fingido su muerte y durante el funeral, y delante de todos sus familiares, ha aparecido en helicóptero.

El popular tiktoker de 45 años, conocido en la red social como Ragnar le Fou, contó con la ayuda de sus esposas e hijos para llevar a cabo este plan, quienes siguieron al pie de la letra su fuerte broma. De hecho, su hija publicó un post en sus redes sociales en el que daba el supuesto último adiós a su padre.

El funeral se situó en la ciudad de Lieja, en Bélgica y acudieron familiares, amigos y seres queridos del tiktoker para dar el último adiós. Cuando estaban todos reunidos, algunos visiblemente afectados por la muerte del hombre, este llegó en mitad de su funeral en helicóptero y acompañado por un equipo de filmación.

De repente, todos fueron corriendo a abrazarle. Fue entonces cuando Baerten explicó que todo se trataba de un plan para darles una lección sobre la importancia de mantener el contacto con los miembros de su familia.

Los vídeos se han viralizado y han sido muy criticados por miles de personas en internet. La mayoría no entiende cómo alguien podría hacerles pasar semejante sufrimiento a sus familiares y menos aun, subirlo a redes sociales.

"El ego de este chico es tremendo", "He perdido a mi hermana pequeña y a mi padre, ¿cómo podemos jugar con la muerte?" son algunos de los comentarios más destacados.

Tras toda la controversia que se ha generado, Baerten ha asegurado a The Times que su intención no era otra que enseñar la importancia de mantener el vínculo con los suyos. "Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve, todos nos distanciamos. Me sentí despreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos", ha explicado.