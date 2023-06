Es posible que ya hayas visitado Gran Bretaña en alguna ocasión, pero seguro que no conoces el verdadero corazón de Gran Bretaña. Se trata de un destino turístico que ofrece todo tipo de actividades y aventuras para todos los gustos y condiciones. Un país digno de conocer en toda su extensión y que guarda increíbles sorpresas para todos sus visitantes. VisitBritain, la oficina de turismo de Gran Bretaña en España, ofrece los planes perfectos y únicos, ajustados a cualquier tipo de público para vivir las experiencias más emocionantes. Itinerarios personalizados que te invitan a conocer Reino Unido en profundidad.

Reino Unido está de moda

No hay ninguna duda: Reino Unido está de moda. Así lo constatan miles de turistas que durante 2023 no han querido perderse los acontecimientos tan importantes que se han producido. Londres ha sido la sede para la coronación de su nuevo rey, pero también Liverpool se ha coronado como la capital de Europa de la música con la celebración del festival de Eurovisión.

Si todavía no conoces Gran Bretaña o si necesitas conocerla a fondo, te aseguramos las mejores emociones. Aquí te ofrecemos las mejores propuestas. ¡Elige tu ruta ya!

Arte urbano único y la mejor gastronomía en Londres

Visitar el East End de Londres es como sumergirte en un universo paralelo en el que se mezclan diferentes culturas, historias y el mejor arte urbano. Pasear por Brick Lane o la famosa calle de Shoreditch Street Art, es quedar impactado al descubrir el mejor arte callejero del mundo. Una galería pictórica al aire libre en la que se mezclan grandes murales clásicos, como diminutos modelos y que te abrirá las puertas a un nuevo concepto del arte.

Pero no solo de bellezas artísticas vive el ser humano, también es necesario alimentarse adecuadamente. Y aquí es donde vas a encontrar la mejor gastronomía de Londres. Si quieres comer bien este es tu lugar. En el este de Londres vas a encontrar los establecimientos más exóticos y deliciosos de toda la ciudad. Los curris más deliciosos del mundo o los tradicionales y famosos Fish and Chips. Por toda la zona vas a encontrar «chippies» que han ido mejorando la histórica receta desde los años 50.

Un viaje literario para descubrir la literatura inglesa

Uno de los grandes valores culturales y artísticos con los que cuenta Reino Unido es su apasionante literatura. Si eres un enamorado de las letras inglesas este es tu itinerario. VisitBritain ha creado un apasionante recorrido por aquellos lugares emblemáticos que inspiraron a los mejores literatos británicos. Autores conocidos internacionalmente y que dejaron una profunda huella en la literatura universal.

Si Londres es la cuna de la literatura anglosajona, Bloomsbury es el barrio más emblemático. A través de una interesante y bohemia ruta, te proponemos pasear por la zona acercándote al Grupo Bloomsbury, un colectivo de escritores, intelectuales, filósofos y artistas ingleses que vivieron en este barrio durante la primera mitad del pasado siglo XX. Entre ellos cabe destacar las figuras relevantes de la escritora Virginia Woolf o el economista John Maynard Keynes. Se trataba de un grupo liberal que llevó a la cima de la vanguardia sus creaciones, siendo una pieza fundamental para el desarrollo de una cultura más moderna. No en vano, todavía en la actualidad, siguen teniendo una gran influencia en las nuevas generaciones de artistas.

Muy cerca de allí nos encontramos con otra de las maravillas de las letras británicas y que no debes perderte: la Biblioteca Británica. Se trata de la segunda biblioteca más grande del mundo, contando con la friolera de más de 14 millones de libros. Algunos son piezas únicas como los manuscritos de Shakespeare o Jane Austen.

Letras británicas más allá de Londres

Dentro de la ruta dedicada a la literatura de Gran Bretaña, VisitBritain propone salir del circuito londinense para visitar otras ciudades con gran relevancia literaria. Entre ellas se encuentra Bath, una obra maestra del diseño de la Regencia gracias a su imponente arquitectura. Esta fue la ciudad de encuentro de la alta sociedad inglesa del siglo XVIII. Pero la ciudad esconde importantes secretos históricos dignos de conocer. Fue fundada por los romanos y de ellos quedan los impresionantes baños termales del centro.También te invitamos a visitar el Centro Jane Austen para adquirir más conocimientos sobre la vida de esta escritora y el tiempo que pasó en la ciudad.

Para finalizar, nada más satisfactorio que disfrutar de la experiencia inglesa más típica: el té de la tarde. Para ello te proponemos el elegante restaurante Bath Pump Room.

Dentro del recorrido del mundo de las letras inglesas no podía faltar la ciudad que se ha considerado como el templo de la enseñanza: Oxford. La encontramos a orillas del río Támesis y es conocida como «la ciudad de las agujas de ensueño». Allí podrás disfrutar de experiencias literarias tan variadas e interesantes como las de J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Oscar Wilde, Lewis Carroll o Agatha Christie. Encontrarás, además, los nexos que unen sus imponentes edificios con el famoso Harry Potter. Sin olvidar visitar los clásicos y hermosos edificios del centro de la ciudad y Christ Church, una de las más famosas escuelas universitarias.

En nuestra ruta no debe faltar otra de las grandes ciudades inspiradoras de obras inmortales de la literatura: Canterbury. En ella se creó la famosa obra de Geoffrey Chaucer, Los Cuentos de Canterbury. Se trata de una colección de 24 historias que narra el peregrinaje de varias personas hacia esta mítica ciudad. Una de las visitas obligadas es su maravillosa catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que es considerada como la más hermosa de toda Europa.

La siguiente parada que nos propone VisitBritain, para conocer el universo de la literatura británica, nos lleva hasta Stratford-upon-Avon. En esta ciudad vamos a poder disfrutar de la representación de una de las obras del dramaturgo inglés por excelencia: William Shakespeare. Aprovechando el magnífico entorno natural que nos ofrece el lago Windermere, recordaremos a la escritora Beatrix Potter, lugar que fue su inspiración para escribir La historia de Peter Rabbit, así como el resto de obras infantiles que tanta fama le han dado.

Liverpool, cuna de los Beatles y mucho más

Tanto si eres un adorador de los Beatles, como si eres un curioso del mundo musical, es necesario visitar Liverpool para empaparte de todo lo que concierne a esta mítica banda. Se trata de uno de los grupos musicales más importantes del panorama musical mundial y aquí vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre ellos. En la oficina de turismo de Gran Bretaña vas a encontrar las mejores experiencias personalizadas para cumplir los sueños del fan más auténtico.

Se trata de un recorrido en el que vamos a conocer la historia de la banda, y sus componentes, desde el inicio. No en vano se visitarán las casas donde pasaron la infancia Paul McCartney, George Harrison y John Lennon. También se visitarán las estatuas que se encuentran la calle The Beatles y las réplicas de Casbah, Mathew Street y The Cavern. Lugares que siguen manteniendo ese espíritu de los años 60 y que impulsaron la carrera de esta inolvidable banda. Para cerrar podrás disfrutar de una fantástica cena privada en el museo de la historia de The Beatles, amenizada por un grupo musical que rinde tributo los Beatles en vivo. La sorpresa final: una oradora especialmente particular, Julia Baird, hermana de John Lennon, o la secretaria de The Beatles, Freda Kelly.

Pero esta hermosa ciudad británica esconde tesoros históricos y arquitectónicos que van más allá del furor musical de los Beatles. Es así como las rutas organizadas por VisitBritain te llevan a realizar un espectacular recorrido panorámico por la ciudad que te dejará impactado. Liverpool cuenta con uno de los puertos más importantes del mundo, de ahí que su visita sea totalmente necesaria. También disfrutarás de edificios tan famosos como el Royal Albert Dock, el Pier Head y el Ayuntamiento de Liverpool. Sin olvidar que aquí encontrarás importantes vestigios y lugares relacionados con el Titanic, como la antigua sede de White Star Line. Para darle el broche de oro a una jornada inolvidable, podrás cenar en The Art School, un edificio victoriano histórico, que fue hogar para niños abandonados.

No demasiado lejos de Liverpool, te proponemos pasar un día de lo más original en el hipódromo de Aintree, para disfrutar de la famosa carrera de caballos The Grand National.

Birmingham, la ciudad de las joyas ocultas

Uno de los destinos más solicitados es la ciudad de Birmingham, capital de los Midlands. Uno de sus grandes valores históricos es que fue la sede de la Revolución Industrial. Con los años ha ido evolucionando a paso firme hasta convertirse en un próspero centro de la vida cultural británica.

El Birmingham más moderno ha servido como lienzo, durante décadas, para la expresión artística de los mejores pintores urbanos. A esta explosión de creatividad, se unen los recientes festivales, como el B-Side, City of Colours y el High-Vis que siguen fomentando el talento de las nuevas generaciones de artistas que buscan sus propios medios de expresión. Si eres un amante del arte, es necesario visitar el barrio de Digbeth. Puedes hacerlo a través de una visita guiada a pie con un experto local que te llevará a visitar los rascacielos y murales más espectaculares de la ciudad.

Para aquellos que gustan conocer la historia y sus tradiciones, una buena opción es dejarse llevar por la calidez de sus calles cargadas de historia. No deben perderse una inolvidable excursión en barco por su famoso canal, al mismo tiempo que tomamos un tentempié mientras se disfruta de unas maravillosas vistas de la ciudad. Otra visita necesaria es The Black Country Living Museum para conocer, de primera mano, la historia de la primera ciudad industrializada de Gran Bretaña. Es así como realizamos un viaje en el tiempo hacia aquellos procelosos años en los que la industria inició su andadura y las calles eran dominadas por gánsteres. No en vano, se convirtió en escenario de la aclamada serie británica Peaky Blinders.

Pero si hay algo que caracteriza a Birmingham son las joyas. En la ciudad vas a encontrar más de 800 comercios, 100 minoristas especializados y contemporáneos. Para ello tendrás que visitar el barrio de Designer Makers, lugar que es reconocido como el centro de joyería del Reino Unido. Un lugar único en el mundo en el que admirar sus increíbles estructuras arquitectónicas asociadas con el mundo de la joyería y la metalurgia.

La eterna Escocia: Edimburgo y St Andrews

Uno de los lugares de obligada visita es Escocia. Resulta ideal para visitar en familia, ya que cuenta con infinidad de paisajes inolvidables, además de mantener una inmensa riqueza cultural.

Sin miedo a equivocarnos, Edimburgo es una de las ciudades más bellas del mundo. Recorrer las calles de su centro histórico es una de las actividades de obligado cumplimiento. Para rematar el paseo nada mejor que una visita guiada a su impresionante castillo que se encuentra en la parte más alta de la ciudad, justo en la cumbre volcánica de Castle Rock. Su interior alberga las indescriptibles joyas de la Corona Escocesa y la histórica Piedra de la Coronación.

Entre los itinerarios que ofrece VisitBritain se incluye la Experiencia del Whisky Escocés en la que, como no podría ser de otra manera, se realizarán algunas degustaciones de los mejores licores. Así podrás conocer, en profundidad, todos los mágicos sabores que componen esta región.

Tras cruzar el hermoso Puente de Forth llegamos al precioso pueblo de St Andrews. Allí visitarás su famosa universidad para, después, comer en uno de los restaurantes referentes de la gastronomía británica: el Forgan's, especialmente conocido por las habituales visitas del Príncipe William y la Princesa Catherine.

La majestuosidad del Parque Nacional Cairngorms

Según National Geographic, el Parque Nacional Cairngorms es uno de los 50 Parques Nacionales más grandes del mundo. Pero no solo es digno de visitar por su gran extensión de terreno, también por los impresionantes paisajes que nos ofrece, en los que las montañas se erigen como verdaderas joyas de la naturaleza. Para que puedas disfrutar de él en toda su plenitud, VisitBritain te ofrece rutas de senderismo para explorar cada uno de sus mágicos rincones.

La gran joya de Cairngorms es Rothiemurchus, un lugar muy especial, reconocido por todo el mundo como uno de los paisajes más exuberantes y de belleza sin igual. Esto es gracias a sus magníficos pinares y abundante fauna. Lugar que es de propiedad y cuidado de la familia Grant durante más de medio siglo. Con la Experiencia Bothy podrás disfrutar de una fascinante aventura por toda la historia y personajes que van asociados a Rothiemurchus. Se trata de una actividad privada realizada en todoterrenos, en la que uno de los propietarios irá explicando cada espacio que se visita.

Pero las experiencias y actividades que ofrece este maravilloso Parque Nacional son infinitas y muy variadas. Entre otras se puede disfrutar de las Tierras Altas en Dell Farm, la tranquilidad del Lago an Eilein o el bosque antiguo de pinos de Caledonia. En Deer Farm podrás, también, alimentar a los ciervos rojos.

Skye, Harris y Lewis: 3 islas para disfrutar de la cultura gaélica

Las islas Hébridas componen uno de los archipiélagos más interesantes de Reino Unido, situado en las Tierras Altas de Escocia.

La isla de Skye es la segunda mayor de Escocia. Cuenta con paisajes espectaculares, su gran variedad natural e impresionantes acantilados. El itinerario propuesto por VisitBritain se inicia con la visita al pueblo de Staffin, que se encuentra a los pies de la cordillera de Trotternish donde, además de las impactantes formaciones geológicas, podremos encontrar las singulares huellas de dinosaurios. Seguidamente, nos encontraremos con el castillo habitado más antiguo de Escocia en Dunvegan para, después, visitar la destilería Torabhaig, con la degustación de su popular whisky.

Tomando un ferry llegaremos a la isla de Harris. Se trata del lugar perfecto para realizar senderismo y para los amantes de la ornitología y la naturaleza. Durante el paseo se podrá disfrutar de toda su costa y los imponentes castillos que la cuidan, así como los paisajes lunares. Como merecido descanso, visitarás la destilería Harris, donde disfrutarás de su famosa ginebra que lleva ingredientes del mar.

La siguiente visita es la isla Lewis, es la más grande del archipiélago. Su mayor tesoro se esconde en las misteriosas Piedras de Callanish, un singular monumento compuesto por casi 50 monolitos datados del 3000 a. C. La isla lo componen un paisaje muy singular con casas con tejados de paja, típicos de la cultura gaélica. Para dar el toque final, se podrá visitar uno de los mejores ahumaderos de salmón de Escocia, con la oportunidad de poderlo probar.

VisitBritain te da la oportunidad de realizar viajes singulares en los que disfrutar de experiencias únicas. Con la compañía de un experto arqueólogo conocerás la historia en profundidad de cada uno de sus lugares. También podrás realizar un safari marino por la costa de Lewis para admirar su impresionante fondo marino lleno de vida salvaje. Además del avistamiento de otras especies como orcas, delfines y nutrias.

Lewis, además, cuenta con las mejores artesanías del mundo, como el elegante tweed Harris, inspirado en el entorno natural.