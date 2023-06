Cataluña tendrá un Centro de Memoria y Documentación LGTBI+. Será el primero de España y del sur de Europa y se sumará a los otros cuatro que hay actualmente en el mundo. Así lo ha anunciado este miércoles, Día del Orgullo LGTBI+, el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acto en el que ha reivindicado la trayectoria y la lucha del movimiento y de los activistas del colectivo en Cataluña.

Se sumará a los memoriales de Berlín, Ámsterdam, San Francisco y Nueva York

"El Govern tiene la firme decisión de que Cataluña acoja en los próximos tiempos un Memorial LGTBI+", ha dicho durante el acto institucional de conmemoración del Día del Orgullo y tras el despliegue de la bandera arcoíris en el balcón del Palau de la Generalitat. Un mensaje que cobra especial importancia este año, cuando el Orgullo prepara una movilización masiva ante la ola de ultraconservadurismo que estos días ha tenido su ejemplo más mediático en la polémica decisión de ayuntamientos de PP y Vox de retirar banderas LGTBI.

"La ola reaccionaria contra los derechos y libertades puede suponer un retroceso", advierte Pere Aragonès

El jefe del Ejecutivo ha hecho referencia precisamente a "la ola reaccionaria contra los derechos y libertades que se está produciendo en nuestro entorno" y ha avisado de "que pueden suponer un retroceso". "Y porque no queremos ningún retroceso, porque queremos todos los avances y los queremos para todos, es imprescindible también honrar la memoria y por eso impulsaremos este Memorial LGTBI+", ha añadido. "Los derechos no vienen por generación espontánea", ha remarcado acompañado de la presidenta del Parlament, Anna Erra; y de los 'consellers' Tània Verge, Meritxell Serret, Anna Simó, Manel Balcells y Joan Ignasi Elena.

Será este "un espacio más del conjunto de la memoria histórica y democrática" desplegados en Cataluña, el primero de España y del sur de Europa y el quinto en el mundo. A día de hoy, en Cataluña hay algunos (pocos) monumentos y espacios que ponen en valor la lucha en defensa de la diversidad sexual y de género: la Glorieta Sonia Rescalvo en el parque de la Ciutadella de Barcelona, el Triángulo rosa de Sitges o el Mural LGBTI de Ripollet son algunos de esos pocos ejemplos.

A nivel internacional, como Memoriales LGBTI+, existen el Schwules Museum de Berlín, el IHLIA LGTB Heritage Center de Ámsterdam, el GLBT History Museum de San Francisco y el Leslie Lohman de Nueva York. El de Cataluña será, pues, el quinto Centro de Memoria y Documentación LGBTI+ del mundo.

Divulgación e investigación

¿Cómo será? Según los primeros datos que ha dado el Govern, el futuro Centro de Memoria y Documentación LGBTI+ se plantea como un espacio de recuperación y divulgación de la memoria democrática LGBTI+ catalana. Se prevé que disponga de un espacio expositivo, que ayude a difundir la memoria democrática del colectivo LGBTI+ de Cataluña, y que cuente con un centro de documentación del movimiento.

Asimismo, el centro buscará potenciar la investigación académica a nivel LGBTI+ y el estudio de las implicaciones que este movimiento ha tenido a nivel histórico, político, social y cultural en Catalunya. También está previsto crear una serie de recursos pedagógicos que favorezcan la divulgación de la memoria del movimiento LGBTI+ entre niños y adolescentes, y que promuevan los valores de la igualdad y el respeto por la diversidad. El Memorial también aspira a convertirse en un punto de encuentro del colectivo LGBTI+ y de su tejido asociativo, promoviendo y dinamizando la realización de actividades.

En la realización del proyecto están implicados las 'conselleries' de Igualtat i Feminismes, Cultura (a través del Archivo Nacional de Cataluña), y Justícia (a través del Memorial Democràtic), así como entidades como el Casal Lambda, que cuenta con el Centro de Documentación Armand de Fluvià.

"Estamos comprometidos en construir este país de derechos y oportunidades para todos", ha asegurado el 'president', que ha abogado por incorporar la perspectiva LGTBI+ en todas las políticas públicas que impulsan desde el Govern, que ha recordado que el Día Internacional del Orgullo es un día para "honrar la memoria de aquellos que hicieron el primer paso" en la lucha para los derechos LGTBI+ desde la calle y el asociacionismo, cuando los servicios públicos no prestaban el apoyo que a su parecer deben prestar.

"No se trata de una política sectorial, sino que es una política de país. Un país no puede ser plenamente libre si la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas no se sienten plenamente libres. Y por eso hay que seguir perseverando en la defensa de los derechos y las libertades".

"Ante el auge de la extrema derecha, la memoria es más necesaria que nunca", subraya Tània Verge

La 'consellera' de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha recordado que con la creación de este memorial el Govern da cumplimiento al Plan de Gobierno y hace una apuesta por la defensa de los derechos y libertades del colectivo LGBTI+. "Ante el auge de la extrema derecha, la memoria es más necesaria que nunca; necesitamos hacer memoria para tener un presente y un futuro de derechos y libertades", ha subrayado Verge.

La activista Lgtbi+ Fina Campàs ha leído el manifiesto institucional que aboga por que los poderes públicos preserven los derechos del colectivo con el despliegue de leyes de igualdad y de políticas públicas que "garanticen el acceso de todas las personas" a recursos y servicios. "Unos derechos que deben interpelar al conjunto de la sociedad, para que se ejerzan y se defiendan de forma colectiva", ha defendido.

Cataluña pionera

Catalunya ha sido una comunidad pionera en la defensa de los derechos de las personas LGBTI+. Fue aquí donde surgieron las primeras asociaciones LGBTI+ de España hace 53 años, y fue en Barcelona donde en 1977 se organizó la primera manifestación en protesta por una ley franquista que criminalizaba y reprimía a las personas por su orientación sexual o identidad de género .

En 1998, Cataluña se convirtió en el primer territorio del Estado en reconocer a las parejas de hecho entre personas del mismo sexo, incluyendo el derecho a la adopción en 2005. Asimismo, en 2014 se aprobó la Ley 11 /2014 para proteger los derechos de las personas LGBTI+.