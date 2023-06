El coche y el calor no son, ni de lejos, una comabinación perfecta. Especialmente cuando no se tiene garaje. Subirse al automóvil tras haberlo aparcado al sol puede ser un verdadero calvario. Sobre todo si no se dispone de aire acondicionado. Pero siguiendo este sencillo truco podrás enfriarlo sin tener que activar la climatización.