Polémica por la actitud de una mujer con dos chicas que se estaban inmortalizando en una calle de Alicante. El vídeo del momento ha sido difundido por una de las afectadas en su perfil de TikTok, pauidiazz, que ha lamentado en su publicación "que sigan pasando estas cosas en 2023".

A tenor de lo que se ve en las imágenes y por la fecha de publicación, los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en el barrio de Santa Cruz. Las dos jóvenes se encontraban en una de las muchas escaleras que dan forma a uno de los rincones con más encanto de la ciudad, del que ambas estaban disfrutando, hasta que una vecina de la zona les invitó de malas maneras a que se fueran de allí.

El móvil de una de las chicas en el que estaban guardando para el recuerdo los momentos de esta ya inolvidable tarde acabó registrando todos los detalles de un incidente desagradable con tintes homófobos. Tal como se observa en el vídeo, las dos jóvenes estaban buscando una pose para crear la mejor escena posible, en la que se acabó colando una invitada inesperada.

Un violento "pero qué hacéis ahí" pronunciado por una voz desconocida y procedente de una posición más elevada rompió en pedazos el clímax de la situación. La inocente respuesta de una de las adolescentes, "fotos", no sirvió para calmar el espíritu inquisitivo de la mujer, que se metió donde nadie le llamaba para imponer su criterio. "¿Fotos o vídeos?", fue la nueva pregunta lanzada por la mujer, que al ver las dudas de las chicas, decidió pasar directamente a la ofensiva.

El tono de la conversación, que aparece subtitulada en el vídeo, se fue agriando con cada nueva intervención de la responsable de este violento episodio: "Para subirlo a qué ahí haciendo... magreándoos ahí delante de todo el mundo. Venga tira ya de aquí". De nada sirvió la educada súplica de una de las afectadas: "Pero son vídeos". "Venga va, por favor", "tira hombre" o "se lo mandas a tu madre, bonita" son las últimas expresiones articuladas por la polémica vecina que el micrófono de la cámara pudo captar.

Su falta de educación pilló por sorpresa a ambas jóvenes, que fueron presa de la impotencia ante esta injustificada conducta. "No me salía decirle nada porque no me lo esperaba", reconoce en el texto que acompaña al vídeo la propietaria del perfil en el que se ha difundido el vídeo, que ya suma cerca de 800.000 reproducciones, pero su impacto va mucho más allá.

Gran repercusión

La indignación que ha generado la situación ha animado a distintas personas a compartir el vídeo por sus propios medios, y las imágenes ya circulan sin control por otros canales y plataformas, donde su alcance también está siendo mayúsculo y supera el millón de visualizaciones. "Se nos quitaron las ganas de seguir haciéndonos fotos y nos quedamos en shock toda la tarde", explica la otra afectada en respuesta a uno de los usuarios que ha decidido compartir el instante en Twitter para denunciar la situación.

@pauidiazz Respuesta a @Adam Espero haber aclarado algo las cosas con este video y que podais ver más de los 40 segundos que duraba el video principal, un abrazo para quien decida verlo🫶🏼 ♬ sonido original - paui

La enorme repercusión que ha alcanzado el caso ha llevado a la chica que compartió el vídeo original a realizar una nueva publicación en la que habla ante cámara para aportar todos los detalles de lo ocurrido.

En este nuevo contenido, la afectada muestra unas imágenes hasta ahora no vistas de las poses que estaba realizando con su pareja en la escalera y en otros puntos del barrio, en las que ambas aparecen juntas, compartiendo muestras de cariño, como besos, abrazos y algún improvisado paso de baile, lejos de cualquier comportamiento sexual o indecoroso del que fueron acusadas por la vecina en cuestión.