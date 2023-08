La prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes por la Covid, que actualmente solo mantiene en toda España la Comunitat Valenciana, tiene los días contados. Así lo anunció ayer el president de la Generalitat Carlos Mazón, tras reunirse con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la consellera Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

El Consell, tal como habian solicitado las patronales del ocio y la restauración, ha anunciado que dejará sin efecto la prohibición temporal de fumar en las terrazas aprobada por la Conselleria de Sanidad del Botànic durante la pandemia y que todavía sigue activa pese a que el Gobierno ya ha declarado el fin oficial de la crisis sanitaria. Con ello, la Generalitat homologa su normativa a la del resto de autonomías.

Esta equiparación de la normativa autonómica a la estatal entrará en vigor en los próximos días tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Cuando esto ocurra el reloj volvera a 2019, a la situación previa a la pandemia, y los propietarios de las terrazas recuperarán la capacidad decidir si se fuma en ellas o no.

Satisfacción en las patronales

Las patronales del ocio y la restauración no ocultan su satisfación por el fin de la prohibición de fumar en las terrazas. La noticia la conocieron el martes en una reunión con la consellera Montes, donde se les pidió que no comunicaran el anuncio hasta que el president lo hiciera público.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Manuel Espinar, la decisión del Consell "es muy positiva porque ya estamos en una situación normal y no tiene sentido continuar manteniendo la prohibición de fumar en las terrazas tras el fin de la excepcionalidad generada por la Covid".

"No tiene sentido seguir con la prohibición tras el fin de la excepcionalidad por la Covid" Manuel Espinar - Presidente de Conhostur

El portavoz de esta patronal que agrupa a 32.000 bares y restaurantes subraya que ser "la única autonomía en la que aún estaba vigente la prohibición de fumar en las terrazas genera no solo muchos conflictos, porque nuestros clientes no lo entienden, sino también una evidente falta de seguridad jurídica porque a nuestro juicio la Generalitat carecía de competencias para mantener este veto una vez el Gobierno había puesto fin a la situación de excepción por la Covid".

"Estamos muy contentos de que el nuevo Consell haya aceptado nuestra petición porque nosotros somos partidarios de que, como antes de la Covid, cada empresario sea quien decida si se puede fumar o no en la terraza de su establecimiento", concluye.

"Ya solo servía para generar conflctos, pues la gente se levanta y fuma a un metro de las mesas" Víctor Pérez - Presidente de Fotur

Desde la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (Fotur), su presidente Víctor Pérez, también se alegra de que el Consell "levante una prohibición que, después del fin de la pandemia, no ha servido más que para generar conflictos, pues siendo sincero no servía de mucho ya que lo que hace la gente es levantarse y fumar a un metro de las mesas".

Foco de situaciones incomodas

"Estamos viviendo situaciones muy incomodas por la persistencia de esta prohibición, pues en la Comunitat Valenciana hay mucho turismo y las personas que vienen de otras autonomías cuando les dices que no pueden fumar en la terraza no lo entienden".

"Nos parece bien que sea el propio local quien decida si se puede fumar o no en la terraza, o incluso habilitar en la misma zonas diferenciadas para fumadores y no fumadores, y que los clientes decidan si van a una terraza que se pueda fumar o prefieren otra libre de humos", añade Pérez.

La Coordinadora de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) también mostró ayer en su satisfacción por la decisión del Consell. Para la CEOH esta prohibición "era una auténtica anomalía y una decisión injusta que penalizaba la actividad de las terrazas en nuestra comunidad autónoma frente a las del resto del territorio nacional. Y esto suponía un agravio comparativo".

Además, la CEOH insiste en que "ser una isla en la prohibición de fumar en las terrazas venía generando una gran conflictividad, ya que somos un destino turístico y el desconocimiento de la norma por parte de turistas y visitantes, y la falta de apoyo en materia de divulgación de la normativa, ha generado problemas a los hosteleros, sobre los que recaían las multas, a la hora de reclamar a los clientes su cumplimiento".

Vuelta a antes de la pandemia

La CEOH valora que prevalezca la decisión de cada local sobre si se puede fumar o no en su terraza, lo que "seguro que permitirá que los clientes puedan disponer de terrazas para no fumadores y que, en todo caso, la responsabilidad última sobre el incumplimiento de la norma recaiga sobre el cliente que incumpla las condiciones establecidas en cada terraza y no sobre el hostelero".