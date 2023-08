El cambio climático es un hecho conocido por todos, pero no aceptado por todos, hay quienes ponen en duda la existencia de este y contradicen a los expertos cuando hablan sobre el mismo. Uno de estos negacionistas del cambio climático se ha llevado un 'zasca' por parte de la Aemet.

El usuario cuestionaba las últimas temperaturas nocturnas de la Comunidad Valenciana argumentando que en las noches del 2 al 3 de agosto de 2012 la temperatura no bajó de los 25º. Continuaba su mensaje diciendo: "Pero las noches a 27º es una novedad". Lo que el hombre no se esperaba era que la Aemet de la Comunidad Valenciana le dedicará un hilo entero rebatiéndole que a las pocas horas sería tendencia en todo el país.

"Hola, @sisopuerto. El año 2012 hubo 5 noches tórridas en Valencia, la más cálida fue la del 11 de agosto, con una mínima de 25.4 °C. En 2023, hasta hoy, llevamos 21 noches tórridas en Valencia, que son más que las registradas entre 1940 y 1999 y 4 veces más que en todo 2012", comenzaba el hilo.

Hola, @sisopuerto. El año 2012 hubo 5 noches tórridas en València, la más cálida fue la del 11 de agosto, con una mínima de 25.4 ºC.

En 2023, hasta hoy, llevamos 21 noches tórridas en València, que son más que las registradas entre 1940 y 1999 y 4 veces más que en todo 2012. https://t.co/Jn0HtPYgWx — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 3 de agosto de 2023

"Con todo el mes de agosto por delante, ya llevamos en Valencia 9 noches más cálidas, que la más cálida del año 2012, entre ellas la del pasado día 20 de julio, que una mínima de 27.5 es la más cálida registrada en Valencia en un mes de julio", continuaba exponiendo.

Además, la agencia no se quedaba solo contestando al primer tweet mencionado, sino que también le contestaron al siguiente: "Pegaros una vuelta ya por ahí hombre, de verdad es que no sé cómo calificar esto. Hace más de 40 años que yo algunas noches no podía dormir de calor, como si solo fuera ahora".

"No se puede confundir tiempo con clima. Buscando en los archivos se podría encontrar un dato parecido a los extremos cálidos y húmedos de este verano y del anterior, pero no se trata de eso. El cambio climático no se manifiesta unos días sí y otros no, dependiendo de la temperatura del día, o porque hace una serie de años hubiese alguna noche similar a las de 2023. El cambio climático se manifiesta por tendencias a largo plazo y mayor frecuencia de extremos cálidos", de esta forma la Aemet dio por terminada la conversación.