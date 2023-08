Lo primero que hice tras realizar esta entrevista fue buscar donde comprar la sopa de miso. Para el doctor Vicente Mera, acreditado como el mejor médico europeo en el campo de la Medicina Antiaging (EuropeanAwards in Medicine, 2021) «la longevidad no está relacionada con la genética sino con el consumo de esta pasta hecha con soja fermentada, sal marina y el hongo koji». Nos lo cuenta en esta conversación, y también en un libro ‘Joven a cualquier edad’ (HarperCollins, 2023) con el que ofrece «el método definitivo para una vida larga, saludable y feliz»; ¿quién da más? Con un lenguaje claro, ameno, y una larga lista de alimentos «imprescindibles» y otra no menos extensa de «enemigos» de la juventud, Mera (responsable de la Unidad de Medicina Genómica y Envejecimiento Saludable de Sha Wellness Clinic) educa en una longevidad que nada tiene que ver con el calendario sino más bien con una actitud positiva antes la vida, porque, como ya bien apunta en el prólogo: «Es recomendable tener bien presente que es perfectamente posible envejecer sin haber enfermado, y enfermar sin haber envejecido». Para darle una vuelta. Pasen y lean.

¿Se puede ser, como asegura, ‘joven a cualquier edad’?

Por supuesto. La juventud no es una cuestión de calendario sino de mentalidad. La persona joven es la que tiene salud, pero no solo ausencia de enfermedad sino entendida como bienestar físico, psíquico y social, incluso. Vemos muy a menudo que ‘los más jóvenes’ son las personas que engranan mejor estos tres factores. Esto es perfectamente posible, lo único de lo que se trata es de darle, a la edad del calendario, esta nueva perspectiva. Hay familias con mejor y peores genes, pero no es más que un tercio del impacto sobre tu edad biológica de tal manera que el estilo de vida es dos tercios más importante.

¿Y cómo debemos actuar sobre el estilo de vida?

Básicamente son siete pilares sobre los que hay que tener especial cuidado: la alimentación: cantidad y calidad; el ejercicio físico: cardiovascular y de fuerza, porque no solo se trata de dar un paseo o caminar regularmente. El tercer pilar, el descanso, que también es muy importante; el control de las emociones, la correcta gestión del estrés, la hiperactividad, la depresión, la ansiedad que hoy en día es predeterminante. Incluso es importante, para su control, la toma de suplementos. Esta sería la base, pero les sumamos otros tres factores: las hormonas: estrógenos, por ejemplo, tenerlos adecuados porque esto es lo que hace que una persona que tiene cincuenta años parezca que tenga 35. Otros factores para tener en cuenta: las toxinas que precisamente en la alimentación pueden estar presentes porque, algunos de los productos que podemos comprar de orgánico, lo único que tienen de orgánico es el precio. Tampoco prestamos atención al etiquetado, me he encontrado con muchos pacientes que no han mirado jamás si tienen gluten, titanio…, la industria utiliza términos crípticos una E seguido de 701 por ejemplo, que no te da la información que necesitas. Y, por último, el microbiota que es una base fundamental para mantenerse joven. Las personas que tienen una digestión saludable, que no tienen gases, estabilidad intestinal, sin intolerancias…, tienen una mayor calidad de vida.

¿Y qué suplementos son los que nos pueden devolverle el tiempo al tiempo?

Yo realizo estudios genéticos a través de los cuales podemos saber cómo está tu hígado, riñón, predisposición cardiovascular, para la diabetes, para el cáncer, la demencia, y hoy en día, se pueden hacer estos estudios a unos precios muy razonables, ¡y no es lo mismo suplementar sabiendo estos datos! Podemos hacer un tratamiento a ciegas…, pero imagina que vienes a mi consulta y me pides un suplemento para que no tenga cáncer de piel, colágeno, por ejemplo, ¡yo te recetaría un protector solar del 50! Hay quien piensa que los suplementos no son necesarios, pero es que muchas veces se recetan los innecesarios. Es muy importante personalizar en esos siete pilares que te he comentado; suplementar de acuerdo con una base genómica y si no puede ser sobre eso, por lo menos, tras un cuestionario médico. Tenemos una grave tendencia a buscar en Google. Es fundamental consultar a un profesional en base al problema que tengamos, pero tiene que ser él el que te diga qué es lo que tienes y cual es el remedio. Los peores resultados surgen tras consultar sin base científica o fiándonos de cómo le ha ido a otros familiares o amigos. En el libro está bien explicado.

¿Cómo se pueden gestionar las emociones, cuando las emociones te tienen bloqueada por el estrés u otras circunstancias?

Lo primero es reconocer que tenemos un problema, ¿y cómo podemos saber cual es el problema? Por ejemplo, con la menopausia. Las mujeres se ponen nerviosas, se inquietan…, y debe ser la pareja o alguien quien le llame la atención y le diga: mira, estás reaccionando de una forma diferente. Si uno no es capaz de identificar el problema hay que buscar a nuestro alrededor para que nos ayuden, y llegar a reconocer que lo tenemos. Una vez hecho esto hay que buscar ayuda. Ya sea un coach, los psicólogos, médicos, un amigo…, hay que socializar y verbalizar.

Actualmente, se consumen más antidepresivos que nunca, ¿hasta qué punto la química llega a ser perjudicial?

España es el país número uno en consumo de sicofármacos y muchas veces la causa no es el paciente, sino que somos los mismos médicos los que solucionamos el problema con una pastilla. En vez de hablar media hora con un paciente e ir al fondo del problema es mucho más fácil decir: tómate un trankimazin por la noche y verás como descansas. Con los antidepresivos pasa lo mismo. El bestseller ‘Menos Prozac y más Platón’ habla precisamente de esto. Yo utilizo técnicas como el yoga, pranayama, taichí… te ayudan bastante y te hacen sentir más consciente del problema. Lo reconoces y buscas la solución.

¿Cuál sería el primer paso para cambiar de hábitos cuando éstos están más que arraigados?

Es unas de las cosas más difíciles. Yo la estrategia que sigo con mis pacientes es no tratar de cambiar de estilo de vida radicalmente, porque es imposible. Lo primero es hacer un diagnóstico del problema y una vez que ya lo tienes hecho, por ejemplo, hábitos en la comida: porciones más pequeñas o suplementos; pero es que también hay superalimento. Debemos introducir este término.

¿Y cuáles son?

La granada, el té verde, el brócoli, las semillas de chía, el aceite de oliva... son súper alimentos que debemos introducir. Podemos comer lo mismo: filetes con patatas, ¡y continuar comiéndolo!, pero añadiéndole estos alimentos.

Súper alimentos que tienen un ingrediente rey. Lo descubrió en Japón y lo introdujo en las grandes superficies aquí en España.

Miso, la sopa de miso, es un alimento que debemos introducir en nuestra dieta occidental. Lo ideal es tomarla cada mañana junto a nuestra rutina: café, tostada. Además, es un cereal que fermenta y puede tomarse de diferentes formas. El miso tiene cuatro propiedades fundamentales: quita el apetito; tiene una gran cantidad de probióticos favoreciendo las digestiones, acaba con los gases, favorece ir al baño…; hay estudios también que manifiestan como el miso mejora la salud de las personas que están recibiendo radioterapia porque consigue que le haga menos efecto. ¡Hablamos de salud y no solo juventud! Tantas pantallas, móviles…, mejora los efectos negativos de esa radioactividad, y, por último, el miso tiene una ventaja extraordinaria sobre la longevidad. La longevidad no está relacionada con la genética sino con el consumo de miso. Es maravilloso y el mejor súper alimento de todos. Y si, me reuní con algunos directivos y he conseguido que si quieren tus lectores, puedan encontrarlo en una gran superficie valenciana.