Una mujer de 35 años murió por beber mucha agua en un lapso de tiempo muy breve. En concreto, dos litros en apenas 20 minutos. La estadounidense Ashley Summers estaba de vacaciones con su marido y sus dos hijas pequeñas en el lago Freeman, en el estado de Indiana, para celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia. De pronto, la mujer comenzó a sentirse "muy deshidratada", por lo que abrió una botella de agua. Sin embargo, no se sentía saciada.

La cantidad de un día, en 20 minutos

Siguió bebiendo. "Consumió cuatro botellas de medio litro en 20 minutos", detalló su hermano, Devon Miller, a la cadena de televisión WRTV. "Eso es lo que se supone que debes beber en un día entero", matizó. Ya por la tarde, Summers se quejó de un dolor de cabeza persistente y se sentía mareada. Cuando llegó a su casa, se desmayó en el garaje. La llevaron a un hospital de Lafayette, pero nunca recuperó el conocimiento

"Mi hermana, Holly, me llamó y estaba absolutamente destrozada. Me dijo: 'Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje", explicó Miller. Los médicos le dijeron a la familia que murió por toxicidad del agua.

¿Se puede morir por beber mucho?

La toxicidad del agua es una rara consecuencia de beber mucha demasiado rápido. También ocurre cuando los riñones retienen demasiado líquido. Los síntomas de esta patología, conocida también como envenenamiento por agua o intoxicación por agua, incluyen malestar general, así como dolores y calambres musculares, náuseas y dolores de cabeza.

El doctor Blake Froberg, toxicólogo del hospital que trató a Summers explicó a WRTV más cosas sobre esta patología. "Lo que ocurre s que tienes demasiada agua y no tienes suficiente sodio en el cuerpo", precisó. En este sentido, señaló la importancia de beber agua y otros líquidos que contengan electrolitos, sodio y potasio. Por otro lado, Froberg recordó que es más probable que este tipo de muerte ocurra durante el verano o si alguien trabaja al aire libre o hace ejercicio con frecuencia.