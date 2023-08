Después de pasar la tercera ola de calor extrema del verano, las temperaturas bajan en todo el país progresivamente. No muy lejos quedan esos 45º grados que azotaron varias comunidades, especialmente del sur, y obligaron a miles de ciudadanos a no salir de sus casas y tomar medidas contra el calor. La situación se ha aliviado esta semana pero no podemos acostumbrarnos.