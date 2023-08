Después de pasar la tercera ola de calor extrema del verano, las temperaturas bajan en todo el país progresivamente. No muy lejos quedan esos 45º grados que azotaron varias comunidades, especialmente del sur, y obligaron a miles de ciudadanos a no salir de sus casas y tomar medidas contra el calor. La situación se ha aliviado esta semana pero no podemos acostumbrarnos.

Jorge Rey, que predijo Filomena, desafía a la ciencia y confirma lo que pasará a finales de agosto Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, asegura que una nueva ola de calor extrema se instalará en el país a finales de esta semana pero, especialmente, a principios de la semana que viene. "Entre este jueves y el viernes vamos a ver un frente llegando por el noroeste peninsular asociado a una profunda borrasca que irá avanzando hacia las Islas Británicas. Aunque a priori parece un frente muy activo, parece que gran parte de la precipitación que vaya dejando se quedará en Galicia." Jorge Rey, que predijo Filomena, avanza lo que trae agosto a España y preocupa a los ciudadanos ¿Estamos ante otra ola de calor? "La calima va a seguir presente en los cielos de muchas zonas sobre todo del este peninsular y Baleares a lo largo de lo que resta de semana." A partir del domingo, desde el norte de África entrará aire mas cálido para que vayamos notando un calor cada vez más intenso. Sobre todo los primeros días de la semana que viene. Las temperaturas entre el viernes y el sábado serán elevadas en muchas zonas del interior peninsular con valores entre 35°C y 40°C en el sur, ambas mesetas, el Valle del Ebro e incluso interior de el País Vasco. "En estas últimas dos zonas están activados los avisos naranjas para el viernes los amarillo en muchas zonas del este peninsular el sábado". Pàra el domingo se prevé más subida y ya alcanzrán los 40°C en el Valle del Guadalquivir, aunque tampoco se quedarán lejos de esos valores en el Valle del Ebro y en la región de Murcia. También van a superar los 35°C en 32 capitales de provincia mientras que por la noche las mínimas en muchos casos se situarán entre los 25°C y los 30°C. Jorge Rey rectifica a Mario Picazo: ¿llegará el huracán? "El Niño ya es oficial" El 10 de junio, Mario Picazo confirmó finalmente la llegada de 'El Niño': "'El Niño' ya es oficial y durante los próximos meses está previsto que se siga intensificando con una anomalía de temperatura del mar que puede llegar a convertirlo en un fenómeno intenso". Asimismo, insiste en que mantendrá al tanto a sus seguidores sobre su trayectoria y consecuencias. "Le seguiremos la pista durante su evolución de aquí a la recta final del 2023".