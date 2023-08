La Agencia Estatal de Meteorología sigue luchando contra aquellos que niegan el cambio climático en redes sociales. En esta ocasión ha sido con un hilo de Twitter aclarando las fotografías difundidas de recortes de noticias en revistas y periódicos antiguos que anuncian récords de temperaturas.

Comienzan el hilo comentando que los únicos datos válidos son los que recoge la Aemet en su archivo de datos climáticos y meteorológicos, continúan comentando que: "Tanto las medidas de magnitudes como las garitas meteorológicas y sus instalaciones deben cumplir una serie de condiciones que fija la Organización Mundial de Meteorología". Prosiguen añadiendo que todos los datos recogidos antes del siglo XX no son datos válidos, ya que las garitas no cumplen los parámetros establecidos en la actualidad.

🧵🌡️#AEMETAclara sobre los recortes de noticias en revistas y periódicos antiguos que anuncian récords de temperaturas. Ampliamos información también con este hilo. pic.twitter.com/oYVRezXiIi — AEMET (@AEMET_Esp) 21 de agosto de 2023

Se encargan de desmentir los supuestos 50 grados alcanzados en la Mancha en 1957, diciendo que el único registro en el archivo de 50 grados fue en el Sahara, mientras que la temperatura más alta recogida en España fue 47,6 °C en la Rambla, Córdoba, en agosto de 2021.

"No hay ningún registro en el banco de datos climatológico nacional de 50 °C en la Península, los archipiélagos o las ciudades autónomas. El verano de 1957 sería considerado como un verano normal, además el de 1950 resultó aún más cálido" continúa el hilo.

No hay ningún registro en el banco de datos climatológico nacional de 50 ºC en la Península, los archipiélagos o las ciudades autónomas. El verano de 1957 sería considerado como un verano normal, además el de 1950 resultó aún más cálido. pic.twitter.com/FFfRK9ZKjI — AEMET (@AEMET_Esp) 21 de agosto de 2023

"Aunque estos datos recogidos en periódicos y otros archivos de climatología fueran ciertos y no se recogieran en el archivo de Aemet, no invalidarían el calentamiento global y cambio climático, ya que hablamos de datos meteorológicos y no climáticos. Es decir, lo que evidencia el cambio climático actual es que suben las temperaturas medias y se dan récords de temperaturas en un menor espacio de tiempo. Las olas de calor duran más y aparecen con más frecuencia, más que en el siglo XIX" añaden desde la agencia.

Finalmente, concluyen añadiendo que aunque en algunos sitios se pueden encontrar datos de temperaturas de 1850, lo más común es recurrir a medidas indirectas con estudios muy complejos que ayudan a estimar las temperaturas y otras variables meteorológicas. "Estos estudios nos dicen que nunca habíamos tenido un calentamiento global tan rápido como el actual y que la Tierra tendría las temperaturas globales más altas en, al menos 125.000 años, a escala global, por lo que cubre todo el periodo de desarrollo de la civilización humana".