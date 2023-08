Cada vez somos más conscientes de la vulnerabilidad de la piel: de los cuidados a tener en cuenta, de la protección diaria más allá de la temporada estival, de los factores de riesgo… Pero por si decaemos en esta rutina tan necesaria, hoy se celebra el ‘Día del cuidado de la piel’. Se celebra para recordarnos, entre otros datos, que más de 8.000 personas serán diagnosticadas con melanoma de piel este año. Una tasa de incidencia anual que ha aumentado un 2,5% en mujeres y un 1,6% en hombres entre 2002 y 2022, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) y la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom), por lo que hablar con un experto en el tema, y seguir sus recomendaciones, es un favor que nos hacemos a nosotros mismos y a quienes puedan depender de nosotros. Consultamos a José Luis López Estebaranz (Segovia, 1963) autor de los libros Ponte en mi piel y Acné en la mujer adulta, presidente del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología (Cilad) y jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. También es el director de la Clínica DermoMedic y está considerado uno de los médicos pioneros en el uso de láseres y fuentes de luz en dermatología. «La dolencia con la que siempre estamos alerta es el cáncer, en todas sus variantes. Si lo detectamos a tiempo, en su forma basocelular, se puede eliminar de forma sencilla y cómoda para el paciente, con una pequeña intervención y revisiones puntuales. Debemos evitar que la lesión crezca y se extienda para que no se convierta en una forma más peligrosa», asegura. Por lo que sí prevenir es curar, no duden en hacerlo a través de la lectura y también, leyendo y escudriñando esta entrevista. Leer, también cura. Pasen y lean.

Lo primero, lo esencial: ¿Por qué es tan importante realizar revisiones periódicas en el dermatólogo?

Porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, el que protege nuestro interior frente a agentes externos, microorganismos y otros factores ambientales además de ayudarnos a regular la temperatura, entre otras funciones. Por eso, aunque no se presente ninguna patología de forma patente, debemos visitar a nuestro dermatólogo de forma periódica, al menos una vez al año. Acudir al especialista nos ayuda también a vigilar y controlar el posible crecimiento de manchas y lunares sospechosos, y a descartar o detectar a tiempo distintos cánceres de piel. La detección precoz es vital para eliminar este tipo de tumores y evitar que avancen y se extiendan por otras regiones del cuerpo. Las nuevas tecnologías nos ayudan mantener sana nuestra piel los 365 días del año y son cada vez más demandadas por la población en general. La consciencia de cuidar nuestra piel ha aumentado considerablemente. Al igual que cuidamos nuestros dientes y visitamos al dentista, dedicamos mayor atención a nuestra piel y buscamos al dermatólogo que más confianza nos confiera.

¿Y qué otras rutinas podemos añadir en nuestro autocuidado diario?

Para empezar, debemos utilizar de forma continuada la protección solar, no es un hábito sólo para el verano o los días de más sol y calor. Esta protección nos va a ayudar a protegernos de la radiación solar, causante de quemaduras y responsable de la aparición de tumores, y a ralentizar el envejecimiento de la piel. Por otra parte, hay que mantener una higiene diaria correcta con productos que no sean agresivos con el PH, que nos ayuden a eliminar la suciedad del ambiente, de la polución, maquillaje, ... Y utilizar cremas adecuadas para cada piel, que favorezcan su hidratación. Se calcula que cada año más de la mitad de la población suele acudir a su médico con algún problema dermatológico. La mayoría son dolencias leves y de fácil abordaje, como manchas, verrugas, dermatitis, acné o sequedad. También son habituales los casos de eczemas, vitíligo, psoriasis, alopecia, rosácea, melasma, queratosis actínica, urticaria y dermatitis atópica. Y es importante detectarlas y tratarlas a tiempo para evitar el deterioro progresivo de nuestra piel, además de para que no repercutan negativamente en otros aspectos de nuestra salud.

¿Y cuando hay que mantenerse en alerta?

Algunas de las patologías que hemos comentado anteriormente pueden desembocar en cuadros graves si no reciben el tratamiento adecuado, como la psoriasis o la dermatitis atópica. Los carcinomas de células basales son los más habituales y suelen aparecer de tres formas diferentes: como una lesión plana y de color marrón o rosado, parecida a una cicatriz; como un bulto perlado; o como una úlcera sangrante con costra que aparece una y otra vez. El riesgo de aparición es mayor en aquellas personas que han padecido quemaduras solares y también en los que tienen antecedentes familiares.

Avanza la concienciación social en este cuidado, pero también la medicina…

Sin duda. En la actualidad contamos con herramientas de imagen muy precisas como la dermatoscopia, microscopia confocal o ecografía, acompañadas de inteligencia artificial, capaces de detectar e identificar con gran precisión ciertos tipos de cáncer de piel entre otras patologías. Por otra parte, desde las clínicas dermatológicas también trabajamos cada vez más con sistemas lumínicos, como el láser de picosegundos, de excímeros, el Q-switch, IPL, de CO2 fraccionado, así como el de diodo, ya más extendido. Cada uno de ellos tiene una o varias aplicaciones, y son muy útiles, por ejemplo,para reducir las manchas generadas por el vitíligo y tratar otras patologías relacionadas con alteraciones vasculares, alergias o acné, entre otros. Además de utilizarse en tratamientos estéticosde antienvejecimiento.

Y ahora en verano, que hay menos rutinas y más descontrol alimentario, ¿cómo podemos reforzarnos desde dentro?

Igual que nos hidratamos por fuera con cremas y otros productos de cuidado de la piel, es esencial hidratarnos también por dentro bebiendo al menos dos litros de agua diarios. Nuestro cuerpo en general, no sólo la dermis, agradece las dietas equilibradas y saludables, ricas en frutas y verduras que aportan agua y vitaminas imprescindibles para dar luminosidad a nuestro cutis y mantenerlo en perfecto estado. Apuesta por alimentos ricos en betacarotenos, antioxidantes y vitaminas A y C. Éstos son muy recomendables y un soporte para la regeneración celular de nuestro cuerpo y la formación de colágeno. En este sentido, reducir a cero el consumo de alcohol y tabaco es otro punto a favor, puesto que son sustancias que causan envejecimiento prematuro y que dificultan la cicatrización de las heridas. También se recomienda eliminar la ingesta de azúcares refinados, alimentos procesados y grasas transformadas. La dieta mediterránea es una excelente aliada de nuestra salud.